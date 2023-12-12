تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز MatePad Pro 13.2 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق جهاز MatePad Pro 13.2 اللوحي اليوم بشكل رسمي للأسواق العالمية، بسعر يبدأ من 999 يورو.

يتميز MatePad Pro 13.2 بشاشة OLED مرنة بحجم 13.2 إنش، ونتوء للكاميرة الأمامية في الإطار الجانبي الأيمن للشاشة، كما تتميز الشاشة بدقة 2880 في 1920 بيكسل، ونسبة سطوع 1000 nit، وتدعم معدل تحديث 120Hz، وتشغل نسبة 94% من إطار الجهاز.

ويتوافق الجهاز مع قلم M-pen stylus الذي يدعم مستويات للضغط تصل إلى 10000 مستوى، بإستجابة فائقة السرعة.

كما يأتي MatePad Pro 13.2 بأخف وأنحف تصميم في الأجهزة اللوحية مقارنة بحجم الشاشة، وتأتي الكاميرة الخلفية بتصميم دائري، وتتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF، كما يضم الجهاز 6 من المكبرات الصوتية ثنائية القنوات، مع دعم الصوت المكاني Spatial.

أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 9000s، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما تدعم هواوي هذا الإصدار بنظام تبريد VC بحجم 52000 مم2 لدعم تشتيت الحرارة، ويضم بطارية بقدرة 10100 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88W، ويأتي بنظام تشغيل HarmonyOS 4، ويتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 999 يورو للنموذج المميز بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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