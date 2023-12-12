تكنولوجيا: TSMC تكشف عن النموذج الأولي لأول شريحة بدقة تصنيع 2 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة TSMC في إتخاذ الخطوات الأولى في سباق التنافس للجيل الجديد من الشرائح التي ترتكز على دقة تصنيع 2 نانومتر.

ولقد كشف تقرير نشر عبر “Financial Times” عن تطوير TSMC للنموذج الأولي من الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر، كما إستعرضت TSMC آداء النموذج الأولي لشركة ابل.

كما أوضح التقرير أن TSMC تخطط لكشف النقاب عن الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر في 2025، أيضاً أكد التقرير أن شركة ابل ستكون العميل الأول وصاحبة الحصة الأكبر من شحنات TSMC.

ومن المقرر أن تأتي الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر بآداء أسرع وكثافة أعلى من الترانزستورز وأيضاً كفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة.

أيضاً أوضح تقرير أخر نشر عبر “DigiTimes” أن شركة TSMC تسعى للتفوق من جديد على الشركات المنافسة من سامسونج وإنتل، وتدعم ابل TSMC في الوصول للأسواق بأول الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر “N2″، ولقد إستطاعت بالفعل إختبار النموذج الأولي للجيل الجديد من الشرائح.

يذكر أن التقارير التي نشرت حتى الآن أكدت على خطط ابل للإستمرار في الإستحواذ على الجزء الأكبر من شحنات TSMC للشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر وأيضاً الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر حتى عام 2027.

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