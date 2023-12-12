تكنولوجيا: رصد هاتف Vivo V30 في قاعدة بيانات NCC مع المواصفات الرئيسية للهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف Vivo V30 الذي رصد بالفعل في قاعدة بيانات NCC والتي إستعرضت تصميم الهاتف والمواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تعقد Vivo مؤتمرها القادم في 14 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف S18 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وإصدار S18 Pro وأيضاً S18e، على أن تنطلق هذه الإصدارات للأسواق العالمية، بينما تقدم الشركة هذه الإصدارات في السوق الصيني بعلامة Vivo V30 وV30 Lite التجارية.

ولقد رصد Vivo V30 عبر موقع 91mobiles بنموذج رقم V2318، كما يظهر الهاتف في الصور المسربة باللون الأسود، أيضاً يظهر الهاتف بوحدة كاميرة رئيسية بتصميم مستطيل وإعدادات مزدوجة للكاميرة مع فلاش LED.

كما يظهر الهاتف بحواف منحنية، وشاشة منحنية، أيضاً يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ويضم الإطار الأيمن زر التحكم في الصوتيات وزر التشغيل الرئيسي، بينما يضم الهاتف منفذ USB C ومكبر صوتي بتصميم شبكي في الجزء السفلي.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4895 mAh، أو التي تقدم للأسواق بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

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