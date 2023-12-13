تكنولوجيا: ارتفاع درجة حرارة هاتف Pixel 6 Pro بسبب مكالمة هاتفية مدتها 10 دقائق مما أدى إلى ظهور علامات حرق فوق المشتت الحراري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لأحدى المستخدمين على موقع Reddit، تسبب ارتفاع درجة حرارة Google Tensor الأصلي في احتراق المعجون الحراري فوقه على هاتف Pixel 6 Pro. وكان سبب هذا التسخين هو مكالمة هاتفية مدتها 10 دقائق فقط.

وقد شارك المستخدم صورة للأجزاء الداخلية للجهاز والتي تظهر علامات محترقة على الهاتف، مما يعطي فكرة عن كمية الحرارة التي يولدها.

ناهيك عن أن الحرارة المتولدة تفوق قدرة المشتت الحراري عليها لإبقائها تحت الحد الآمن. يبدو أن أصل المشكلة هو انخفاض كفاءة الطاقة.

ما يعنيه ذلك هو أنه بالنسبة لمهمة معينة، تستهلك الشريحة طاقة أكبر نسبيًا لعملية معينة وتبدد المزيد من الحرارة أيضًا.

يتم تصنيع شرائح Tensor في مسبك سامسونج، وهو ما يعتبر السبب الرئيسي لعدم كفاءة Tensor وشرائح Exynos من سامسونج أيضًا.

وعلى الرغم من أن عملية التصنيع في سامسونج قد تحسنت من حيث كفاءة الطاقة للمنتج النهائي، إلا أن شريحة Tensor الأصلية الأولى يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات مضت، وكانت الأمور أقل كفاءة في ذلك الوقت.

وبالحديث عن التحسينات في الكفاءة الحرارية، لا تزال بعض التقارير تظهر أن الإصدار الثالث من Google Tensor لايزال يختنق أثناء الاختبارات بشكل أكبر مقارنةً بالمنافسين.

وقد واصلت جوجل تركيزها على المهام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لـ Tensor على مر السنين وقامت بتقليص أداء Tensor G3 لتجنب مشكلات ارتفاع درجة الحرارة.

وبالنظر إلى أن شريحة Tensor G5 المصنعة محليًا بالكامل من جوجل لن تكون متاحة حتى عام 2025، فمن المحتمل أن تظل هواتف سلسلة Google Pixel 9 في العام المقبل تعاني من مشكلات كفاءة الطاقة إلى حد ما؛ إما أداء تنافسي مع درجة حرارة أعلى من المعتاد، أو تم تخفيض الأداء لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، ولا يبدو أن أيًا منهما يمثل حلاً مثاليًا.

لن يتم تصميم شريحة Tensor G5 بالكامل بواسطة جوجل فحسب، بل ستستخدم أيضًا عملية TSMC ذات تقنية تصنيع ٣ نانومتر الأكثر كفاءة، والتي ستجلب نظريًا تحسينًا ملحوظًا إلى Google Tensor G5.

في الوقت الحالي، إذا ارتفعت درجة حرارة هاتف Pixel، فأوقف العملية التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة هاتفك وأوقف تشغيله إن أمكن حتى يبرد.

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