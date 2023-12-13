تكنولوجيا: هواوي تطلق سماعات FreeClip Open-Ear Buds اللاسلكية بسعر 199 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة هواوي توسيع مجموعة منتجاتها. فبعد أن أحدثت ضجة في سوق الهواتف الذكية لبعض الوقت مع سلسلة Mate 60، قدمت الشركة اليوم منتجات جديدة في حدث أقيم في دبي.

ومن بين هذه الأجهزة، فإن أكثر ما يلفت الانتباه هو بلا شك سماعات الأذن المفتوحة التي تسمى FreeClip.

تأتي Huawei FreeClip بمظهر أنيق في جميع الاحوال، مما يجعلها جذابة لعشاق الموضة. وإحدى أبرز ميزات Huawei FreeClip هو تصميمها المفتوح للأذن، والذي يمكّن المستخدمين من البقاء على دراية بما يحيط بهم أثناء الاستمتاع بالصوت لاسلكيًا.

ومع ذلك، في حين أن هذا التصميم مثالي للرياضات الخارجية وتعدد المهام بين المكالمات عبر الإنترنت والتعاون الشخصي، إلا أنه قد يكون مخيبا للآمال عندما يتعلق الأمر بعزل الصوت والضوضاء.

يتضمن تصميم الجسر C الخاص بالسماعات مستشعرًا متكيفًا، مما يقلل الضغط على غضروف أذن المستخدم.

وتتميز السماعات بعمر بطارية طويل، إذ توفر 8 ساعات من تشغيل الموسيقى في المرة الواحدة أو ما يصل إلى 36 ساعة مع حافظة الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، فهي حاصلة على تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار والعرق. أما بالنسبة لتوفر المنتج، فوفقًا لإعلان هواوي، ستكون FreeClip متاحة في المملكة المتحدة وأوروبا اعتبارًا من أواخر ديسمبر.

تم تحديد سعر السماعات عند 179.99 جنيهًا إسترلينيًا اي حوالي 199 يورو.

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