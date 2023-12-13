تكنولوجيا: ‏Epic Games تحقق فوزًا ثمينًا على جوجل في المحكمة الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت Epic Games فوزًا ملحوظًا على شركة جوجل في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا. وقد قررت هيئة المحلفين أن جوجل تتمتع بالفعل بسلطة احتكارية في أسواق توزيع تطبيقات أندرويد وخدمات الفوترة داخل التطبيقات.

يأتي قرار المحكمة بعد ثلاث سنوات من تقديم Epic Games شكواها الأولية بعد إزالة لعبتها الشهيرة Fortnite من متجر Play بسبب تجاوز Epic لرسوم متجر تطبيقات جوجل على عمليات الشراء داخل التطبيق والمعروفة أيضًا باسم “ضريبة جوجل“.

ولم تكشف المحكمة الجزئية في شمال كاليفورنيا عن الإجراءات الدقيقة التي سيتم اتخاذها ضد جوجل حتى الآن. ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة العمل على سبل الانتصاف في شهر يناير.

وجاء رد جوجل الرسمي بعد فترة وجيزة من انتهاء المحاكمة لصالح Epic Games بقصد واضح لاستئناف الحكم. تمت إزالة إصدار الهاتف المحمول من Fortnite من كل من متجر Google Play ومتجر App Store الخاص بأبل مرة أخرى في عام 2020.

وحاولت Epic سابقًا مقاضاة شركة أبل بشأن نفس أسباب جوجل لكن المحكمة حكمت في النهاية لصالح أبل. ومع ذلك، فقد تطلب الأمر من شركة أبل تقديم نظام دفع داخل التطبيق تابع لجهة خارجية.

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