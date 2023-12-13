تكنولوجيا: الصورة التخطيطية لهاتف Oppo Find X7 Pro تكشف عن كاميرا مقربة مزدوجة المنظار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إطلاق هاتف Find X7 Pro قريبًا، وفقًا للتسريبات والشائعات التي ظهرت مؤخرًا. والآن نشر المصدر Ice Universe مخططًا مثيرًا للاهتمام على منصة X، والذي يكشف عن إعداد كاميرا مقربة مزدوجة المنظار.

يُظهر المخطط أربع كاميرات إجمالاً، اثنتان منها تحتويان على عدسات منظار رياضية. ويقال إن وحدة التقريب الطويلة تتمتع بدقة 50 ميجابكسل وتوفر تكبيرًا يصل إلى 6x باستخدام جهاز تصوير Sony IMX 858 مقاس 1/2.51 بوصة، بينما تستخدم كاميرا التكبير/التصغير 3x مستشعر IMX 890 مقاس 1/1.56 بوصة أكبر بكثير.

وعلى ما يبدو، من المتوقع ان الكاميرتان الأخريان متماثلتين تقريبًا كما هو الحال مع Find X6 Pro؛ مستشعر مقاس 1 بوصة للكاميرا الرئيسية ومن المحتمل أن تكون كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

المصدر

اعلان





