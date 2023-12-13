تكنولوجيا: سماعات Galaxy Buds 3 Pro قد تتمتع بميزة مفيدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح الذكاء الاصطناعي رائجًا هذه الأيام وبقدر ما هي الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثيرة للإعجاب والتي رأيناها مؤخرًا، لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن بعضها غريب بعض الشيء وربما ليس مفيدًا تمامًا.

ومع ذلك، قد تغير سماعات Galaxy Buds 3 Pro من سامسونج هذا التصور من خلال تقديم ميزة يمكن أن تكون مفيدة بالفعل.

فقد أفادت صحيفة Maeil Business الكورية الجنوبية أن سماعات Galaxy Buds القادمة يمكن أن تأتي مع ميزة ترجمة اللغة على الجهاز.

يعتقد SamMobile أن المنفذ يشير إلى Galaxy Buds 3 Pro، والتي من المتوقع أن تصل في الجزء الثاني من عام 2024.

وعلى عكس Google Pixel Buds، لن تحتاج Galaxy Buds 3 Pro إلى اتصال بالإنترنت لترجمة اللغات الأجنبية. ليس هذا رائعًا من وجهة نظر الراحة فحسب، بل سيخفف أيضًا من مخاوف الخصوصية حيث لن تضطر إلى القلق بشأن تحميل محادثاتك على السحابة.

يبدو أن الخطوة المنطقية التالية هي تقديم خدمة الترجمة في الوقت الفعلي على السماعات التالية، حيث تم التأكيد إلى حد كبير على أن Galaxy S24 يقدم ميزة ترجمة المكالمات الهاتفية.

سيتم دمج ميزة “AI Live Translate Call” في تطبيق الهاتف الخاص بـ Galaxy S24 وترجمة كلا الجانبين من المكالمة.

ستقدم Galaxy Buds 3 Pro نسخة محسنة من هذه الميزة وستتيح لك ترجمة المحادثات وجهًا لوجه فور حدوثها. قد يكون هذا مفيدًا أثناء سفرك أو حتى إذا كنت تعيش في بلد يتحدث فيه الكثير من اللغات.

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