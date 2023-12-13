تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة حماية الأجهزة المسروقة لهواتف آيفون مع الإصدار التجريبي من iOS 17.3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أعقاب إصدار iOS 17.2 للعامة بالأمس، قامت شركة أبل بتزويد المطورين بأول إصدار تجريبي من iOS 17.3.

والجدير بالذكر أن هناك ميزة أمان جديدة متاحة للاختبار مع التحديث والتي يطلق عليها Stolen Device Protection for iPhone او حماية الأجهزة المسروقة لهواتف آيفون.

في وقت سابق من هذا العام، قامت جوانا ستيرن من وول ستريت جورنال بالتحقيق في ارتفاع حوادث سرقة أجهزة آيفون في الأماكن العامة مثل الحانات.

يتضمن هذا التكتيك عادةً قيام المهاجمين بمراقبة الضحايا وهم يدخلون رموز المرور الخاصة بهم قبل سرقة أجهزة آيفون الخاصة بهم ثم استخدام ذلك لتغيير كلمة مرور معرف أبل الخاص بهم على الفور وإغلاق المالكين من حساباتهم وحتى النسخ الاحتياطية على iCloud.

مع نظام التشغيل iOS 17.3، تطرح أبل لأول مرة حلاً ذكيًا لهذا التهديد النادر ولكن المحبط: حماية الأجهزة المسروقة لهواتف آيفون.

كيف تعمل حماية الأجهزة المسروقة للآيفون؟ إليك كيفية وصف أبل لميزة الأمان الجديدة في iOS 17.3:

الاختبار متاح الآن لحماية الأجهزة المسروقة. وتضيف هذه الميزة الجديدة طبقة إضافية من الأمان في حالة قيام شخص ما بسرقة هاتفك والحصول على رمز المرور الخاص بك أيضًا.

يتطلب الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة استخدام Face ID للتأكد من هويتك. وإن تغيير الإعدادات الحساسة مثل كلمة مرور معرف أبل الخاص بك يكون محميًا بتأخير أمني.

ليس هناك حاجة لأي تأخير عندما يكون هاتف آيفون في مواقع مألوفة مثل المنزل والعمل

لقد أنشأت أبل بشكل مدروس نظامًا من مستويين لكيفية عمل حماية الأجهزة المسروقة، مما يوفر توازنًا بين سهولة الاستخدام مع تعزيز الأمان.

على سبيل المثال، مع تشغيل الميزة، ستتطلب إجراءات مثل استخدام كلمات المرور أو مفاتيح المرور، والتقدم بطلب للحصول على بطاقة Apple Card، وإيقاف تشغيل Lost Mode، ومحو بيانات آيفون، واستخدام طرق الدفع المحفوظة مع آيفون، مصادقة بيومترية. لا يوجد بديل احتياطي لرمز المرور عندما تكون بعيدًا عن مواقع مألوفة.

ولكن بالنسبة للإجراءات الأكثر حساسية مثل تغيير كلمة مرور معرف أبل الخاص بك، وتحديث إعدادات أمان معرف أبل، وتغيير رمز المرور أو إعدادات Touch/Face ID، وإيقاف تشغيل حماية العثور على جهازي أو الجهاز المسروق، فسيتم تفعيل التأخير الأمني ​​لمدة ساعة واحدة بعيدًا عن مواقع مألوفة.

وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى مصادقة بيومترية ثانية بعد هذا التأخير.

كيفية تفعيل حماية الأجهزة المسروقة للآيفون:

تأكد من تشغيل الإصدار التجريبي من iOS 17.3 على جهاز iPhone الخاص بك .

افتح تطبيق الإعدادات .

اسحب للأسفل وانقر فوق Face ID ورمز المرور ( أو Touch ID ورمز المرور ).

اختر الآن حماية الجهاز المسروق .

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