تكنولوجيا: تقرير يؤكد هاتف Galaxy S24 Ultra يضم كاميرة تدعم التكبير البصري 10 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع “The Elec” تقرير جديد يؤكد على خطط سامسونج لجلب كاميرة التكبير البصري حتى 10 مرات في إصدرها القادم Galaxy S24 Ultra.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من هواتف Galaxy S في حدث يعقد الشهر المقبل، ومن جديد توضح أحدث التفاصيل التي جاءت من موقع “The Elec” مواصفات إعدادات الكاميرة في إصدار Ultra بشكل خاص.

ولقد أكد التقرير على أن “Galaxy S24 Ultra” يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع كاميرة بزوايا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تتضمن الإعدادات كاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، وأيضاً كاميرة بدقة 10 ميجا بيكسل والتي تدعم التكبير البصري حتى 10 مرات.

لذا يعد التغيير الرئيسي في إعدادات كاميرة هاتف S24 Ultra في المستشعر المميز بدقة 50 ميجا بيكسل الذي يدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، بينما لا تختلف الإعدادات الأخرى عن هاتف S23 Ultra السابق.

ومن المقرر أن تعمل سامسونج على توريد المستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل لهاتف Galaxy S24 Ultra، بينما يتم تقسيم طلبات توريد المستشعر المميز بدقة 12 ميجا بيكسل بين شركات Namuga وSunny Optical.

أيضاً يتم توريد المستشعرات المميزة بتكبير بصري حتى 5 و10 مرات من شركات Sunny Optical وسامسونج، كما سيتم تقسيم طلبات توريد كاميرة السيلفي المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل بين شركات Namuga وMCNEX.

من جانب أخر تدعم سامسونج هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 10 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى 3 مرات.

يذكر أن سامسونج تهدف لتحقيق شحنات تصل إلى 35.2 مليون وحدة من سلسلة Galaxy S24 في 2024، ومن المقرر أن يكون لهاتف Galaxy S24 Ultra الحصة الأكبر في الشحنات بنسبة 45% أو 15.9 مليون وحدة، بينما تضع سامسونج توقعات لشحنات Galaxy S24 بنسبة 38% أو 13.5 مليون وحدة، ومن المتوقع أن تصل شحنات Galaxy S24 Plus إلى 5.8 مليون وحدة أو بنسبة 16%.

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