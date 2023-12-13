6 تطبيقات خفية في iPhone لا يعرفها الكثير من المستخدمين

يحتوي جهاز iPhone الخاص بك على تطبيقات مخفية تعمل خلف الكواليس للقيام بوظائف مهمة جدا بما في ذلك، تصفية الرسائل النصية القصيرة والتعامل مع المدفوعات واختبار الإعلانات وغيرها من الوظائف الأخرى، ومع أن تلك التطبيقات تعمل في الخفاء ولا تستطيع الوصول إليها من مكتبة التطبيقات بجهازك، ولكن خلال هذا المقال سوف نتعرف على 6 تطبيقات مخفية على آيفون لا يعرفها العديد من المستخدمين وكيفية الوصول إليها وتشغيلها.

تطبيق Apple TV Remote

قامت شركة آبل بتضمين تطبيق ريموت Apple TV في مركز التحكم بالآيفون لفترة من الوقت، ومن خلاله، تستطيع التحكم في أي تلفزيون لآبل تم تصنيعه منذ عام 2012 وأي تلفزيون ذكي متوافق مع ميزة البث السريع AirPlay. بعد فتح مركز التحكم والضغط على زر التحكم عن بعد، سيتم فتح Apple TV Remote، ويمكنك استخدامه لضبط مستويات الصوت، والتنقل في القوائم وتشغيل الوسائط وإيقافها مؤقتًا وتغيير القنوات وإجراء عمليات البحث والكتابة على لوحة المفاتيح واستخدام Siri.

تطبيق الماسح الضوئي للكود

يمكن استخدام تطبيق الكاميرا على جهاز الآيفون الخاص بك من أجل عمل مسح ضوئي لرموز الاستجابة السريعة QR لروابط مواقع الويب وفتحها في متصفح سفاري بجانب إضافة شخص ما إلى جهات الاتصال والاتصال بشبكة الواي فاي وحتى مسح التطبيقات والكوبونات والتذاكر وغيرها بكل سهولة، ولكن هناك تطبيق خفي في iPhone يمكنه مسح رموز QR يُعرف بإسم ماسح الكود، ومن خلاله، سوف تكون قادر على فتح روابط URL بشكل تلقائي باستخدام متصفح داخل التطبيق حتى تتمكن من إغلاق صفحة الويب والعودة مباشرة إلى المسح دون أي مشكلة. ويجب أن تكون على دراية أنه في بعض الأحيان، تنقلك عناوين URL المضمنة إلى سفاري أو تطبيق تابع لجهة خارجية، ولكن في معظم الأحيان، سيتم فتح معظم روابط الويب داخل تطبيق ماسح الكود. كما يمكن إضافة تطبيق ماسح الكود Code Scanner كعنصر تحكم إلى مركز التحكم الخاص بك كما تستطيع العثور عليه بكل سهولة عبر البحث من شاشتك الرئيسية أو حتى بإمكانك إيجاده عبر أن تطلب من سيري فتح تطبيق Code Scanner.

تطبيق التشخيص على iPhone

عندما تكتب في متصفح سفاري بالآيفون ” diags://” أو ” diagnostics://”، سوف يظهر لك تطبيق التشخيص Diagnostics الذي تعتمد عليه آبل من أجل قراءة بيانات التشخيص ومساعدتك في اكتشاف أي مشكلة يواجهها جهاز الآيفون الخاص بك وتقديم الحلول المناسبة. ويمكنك فتح تطبيق التشخيص بطريقة أخرى على هاتفك الذكي من خلال إيقاف تشغيل جهازك ثم توصيله بمصدر طاقة وبعدها قم بالضغط المطول على زري الصوت حتى يظهر لك شعار آبل على الشاشة، بعدها سيتم فتح تطبيق التشخيص ولكن يجب أن تعلم بأن التطبيق لن يقوم بأي اختبارات دون أن تطلبها الشركة منه.

تطبيق الإختبار الميداني (Field Test)

إذا كتبت هذا الرقم *3001#12345#* في تطبيق الهاتف وضغطت على زر اتصال، سوف يظهر لك تطبيق الإختبار الميداني (Field Test) وهو عبارة عن تطبيق سري يتم استخدامه من أجل اختبار الشبكة والحصول على معلومات تفصيلية حولها حيث يستطيع التطبيق التحقق من قوة الاستقبال الخلوي في جهاز الآيفون الخاص بك بأرقام بدلاً من أشرطة الإشارة التي نعرفها حتى تتمكن من معرفة جودة الشبكة وكلما كان الرقم بجانب الشبكة أقل وبالسالب، فهذا أمر جيد لك والعكس صحيح.

تطبيق Feedback Assistant

إذا كنت من المستخدمين الذين يحبون تثبيت إصدار تجريبي عام أو إصدار تجريبي للمطورين على جهاز الآيفون الخاص بك لتجربة الميزات الجديدة قبل الآخرين، فيمكنك العثور على تطبيق مخفي يعرف بإسم Feedback Assistant ويتم استخدامه لتقديم تقارير مفصلة عن المشكلات التي تواجهها أثناء تشغيل النسخ التجريبية لنظام التشغيل وهذا يساعد آبل على اصلاح أي مشكلات قبل الإطلاق العام. وللوصول إلى تطبيق Feedback Assistant، تحتاج إلى استخدام سفاري وكتابة الرابط applefeedback://، ثم قم بتسجيل الدخول بمعرف آبل الخاص بك وبعدها سوف تتمكن من إرسال التعليقات والملاحظات التي اكتشفتها في نظام تشغيل الآيفون للشركة.

تطبيق إعدادات الحساب

يمكنك الوصول إلى إعدادات حساب آبل الخاص بك على الآيفون بأكثر من طريقة، ولكن هناك تطبيق مخفي يسمح لك بإدارة حسابك دون التنقل عبر قوائم متعددة. وللوصول للتطبيق المخفي، كل ما عليك فعله هو كتابة الرابط itms-ui:// داخل متصفح سفاري أو أي متصفح آخر على هاتفك الذكي وسوف تكون قادر على فتح تطبيق إعدادات الحساب وتسجيل الدخول إلى حساب آبل الخاص بك من خلال بيانات الإعتماد أو حتى عبر بصمة الوجه أو الإصبع.

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في النهاية، هذه كانت 6 تطبيقات مخفية لا يعرفها الكثير من مستخدمي الآيفون، يمكنك محاولة الوصول لتلك التطبيقات المخفية وتجربتها والإستفادة من الوظائف التي توفرها لك بكل سهولة، ولا تنسى محاولة البحث في iPhone وسوف تجد ميزة أو تطبيق خفي، حيث لا يزال يفاجئنا هاتف آبل الذكي من حين لآخر بميزات وتطبيقات خفية لا نعرفها ولا تتحدث عنها آبل، بل تترك مهمة العثور عليها للمستخدمين.