استمرار الاحتفال بـ RTX 500 – تسعة ألعاب DLSS تم إضافتها وتحديث جديد لـ GeForce Game Ready للعبة THE FINALS

احتفال RTX 500 لازال مستمرًا بوجود 500 لعبة وتطبيق تدعم تقنيات NVIDIA الحديثة، والآن هناك 9 العاب اضافية تدخل لقائمة دعم الـDLSS والتي من ضمنها العاب The finals وSCUM وThrone and Liberty والتي ستحصل على دعم DLSS 3 قريبًا، مع العاب اخرى اضافية، لدينا قائمة كبيرة من الألعاب ستدعم هذه التقنيات لذلك دعنا نتحدث عن الأمر بشكل تفصيلي.

احتفال RTX 500 ودعم جديد لتقنية التعلم العميق DLSS

من الألعاب الجديدة التي ستحمل تحديث DLSS وغيرها من التقنيات هو الفصل الخامس من لعبة Fortnite ولعبة Sands of Aura ولعبة Silent rain وSoulslinger Envoy of Death وThe Devourer hunted souls، معظم هذه الألعاب متاحة الآن بدعم DLSS 2 والباقي سيدعم التقنية خلال هذا الأسبوع.

كما وفرت انفيديا تحديث لتعريف GeForce Game Ready الجديد للعبة The Finals والذي سيوفر دعم لتقنيات تتبع الأشعة وNVIDIA DLSS 3 وNVIDIA Reflex، كما يحمل هذا التعريف دعم للفصل الخامس الجديد من لعبة Fortnite ولعبة the first Descendant.

العاب DLSS جديدة هذا الأسبوع

الموسم الأول لـ Call of Duty®: Warzone – متاح اليوم مع NVIDIA DLSS 3 و NVIDIA DLAA و NVIDIA Reflex، حيث تم مضاعفة الأداء مع DLSS 3، مما يتيح للعديد من لاعبي سلسلة GeForce RTX 40 تجاوز 120 إطارًا في الثانية مع استعمال الحد الأقصى للإعدادات بدقة 4K، في Call of Duty: Warzone، تعمل تقنية NVIDIA Reflex على تقليل زمن استجابة النظام بنسبة تصل إلى 28%

لعبة The Devourer: Hunted Souls – متاحة الآن بشكل مبكر مع DLSS 2.

لعبة THE FINALS – متاحة الآن مع تقنية تتبع الأشعة وNVIDIA DLSS 3 و NVIDIA Reflex التي تعمل على تقليل زمن استجابة النظام بنسبة تصل إلى 57%.

الفصل الخامس لـ Fortnite Chapter 5 – تبدأ Fortnite الفصل 5 هذا الأسبوع وتضيف LEGO Fortnite و Rocket Racing و Fortnite Festival الجديدة، لعبة Fortnite متاحة الآن مع DLSS 2 و Reflex.

لعبة Sands of Aura – متوفرة الآن مع DLSS 2.

لعبة SCUM – ستتحدث من DLSS 2 إلى DLSS 3 في 14 ديسمبر.

لعبة Soulslinger: Envoy of Death – يتم إطلاقها في 14 ديسمبر مع DLSS 2 وDLAA

لعبة Silent Rain – متوفرة الآن للوصول المبكر مع DLSS 2

لعبة THRONE AND LIBERTY – متوفرة الآن مع DLSS 3 و Reflex، في اختباراتنا وجدنا أن لاعبي سلسلة GeForce RTX 40 يمكنهم مضاعفة الأداء بمتوسط 2.6X عند 4K مع DLSS 3، باستخدام الإعدادات القصوى، وبمتوسط 1.9X عند 2560×1440 و1920×1080

لعبة Black Myth: Wukong بدعم RTX والعاب اخرى

ثلاث العاب جديدة تدعم RTX، من ضمنهم لعبة Black Myth: Wukong المرتقبة والتي سيتم اطلاقها يوم 20 اغسطس 2024، تمت تجربة اللعبة على كارت GeForce RTX 40 وباستخدام NVIDIA DLSS 3 يتم مضاعفة أداء اللعبة وأداء رسومياتها بفضل تقنيات وتأثيرات Lumen وNanite وتتبع الأشعة، كما تم اصدار لعبة Mecha BREAK و The First Descendant بعروض دعائية تُظهر دعم RTX.

تريلر Mecha BREAK

دعم RTX على The First Descendant

تحديثات جديدة في الطريق

تحديث Game Ready Driver يجلب اعدادات مثالية لـ GeForce Experience وذلك لـ6 العاب جديدة، يمكنك تحميل التحديث وتشغيله للحصول على افضل تجربة العاب ممكنة من جهازك ومن الألعاب الجديدة التي يتم دعمها أيضًا، قائمة الألعاب هي:

Avatar: Frontiers of Pandora

The Day Before

THE FINALS

THRONE AND LIBERTY

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

تعريف GeForce Game Ready Driver

تعريفات GeForce Game Ready Driver تقدم أفضل تجربة العاب ممكنة؛ لأنها يتم برمجتها بالتعاون مع المطورين ويتم اختبارها على مجموعة واسعة من الأجهزة بمختلف الإعدادات ومختلف تكوينات اجهزة سطح المكتب والكمبيوتر لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأداء والموثوقية، تم انشاء التعريفات بالتعاون مع مطوري الألعاب مما يؤدي لوجود نمط منتظم من التواصل مع مطوري الألعاب وتبادل الإصدارات المختلفة وايجاد التحسينات وحل المشكلات المختلفة، مما يضمن تقديم أفضل تجربة وأفضل جودة بشكل دائم.