شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة التقاط شكل أشبه بشجرة كريسماس فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل ناسا بالكريسماس على طريقتها من خلال نقل شكل من الفضاء أشبه بشجرة الكريسماس، وهو في الأساس بقايا انفجار نجمى تم التقاطه من جانب تلسكوب جيمس ويب، حيث يتألق النجم، المسمى Cassiopeia A (Cas A)، بشكل ساطع على بعد حوالي 11000 سنة ضوئية من الأرض، مما يجعله يبدو وكأنه زخرفة أكثر ملاءمة لوضعها فوق شجرة عيد الميلاد من وضعها في الغلاف الجوى.





وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر صور ناسا الغلاف الداخلي لغبار النجم، الذي يبدو مثل دخان نار المخيم وينبعث منه ألوان برتقالية وحمراء زاهية، لكن كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) هي التي تُظهر بقايا Cas A المميزة.

وقالت ناسا في بيان صحفي إن صورة Cas A كجزء من التعاون مع البيت الأبيض "لعرض السحر والعجب والبهجة" لموسم العطلات، وتُظهر صورة NIRCam عرضًا أكثر تفصيلاً لـ Cas A الذي يعطي لونًا أرجوانيًا مرئيًا يشبه الماس ولكنه يمثل في الواقع غازًا متأينًا.

وقال داني ميليسافليفيتش من جامعة بوردو، الذي قاد فريق البحث في بيان صحفي لوكالة ناسا، إن Cas A انفجر قبل حوالي 340 عامًا، تاركًا وراءه "خيوطًا تشبه شظايا الزجاج الصغيرة".

وأضاف "أنه أمر لا يصدق حقًا بعد كل هذه السنوات من دراسة Cas A يتم حل هذه التفاصيل الآن، والتي تزودنا برؤية تحويلية حول كيفية انفجار هذا النجم."

أطلق الفريق على Cas A لقب الوحش الأخضر بسبب وجود حلقة خضراء تمتد على طول الجانب الأيمن من التجويف المركزي للنجم.

هذه هي المرة الأولى التي تلتقط فيها ناسا صورة عالية الدقة لـ Cas A والتي لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا بهذه الأطوال الموجية، وتُظهر تفاصيل جدران النجم المتوسعة وهي تصطدم بالغاز الذي أطلقه قبل انفجاره.

ويقدر علماء الفلك أن هناك ما يصل إلى واحد سيبتيليون نجم في الكون، منها 100 مليار نجم في مجرة درب التبانة وحدها، بما في ذلك الشمس.

ويختلف عمر النجم بشكل كبير، حيث يتراوح من بضعة ملايين إلى تريليونات السنين، وفي نهاية حياته، وقبل أن يتوسع، وينفجر أخيرًا في سحابة من الغبار، يبدأ قلبه في الانهيار، ويبدأ قلب النجم في نفاد الهيدروجين ويتحول إلى الهيليوم الذي لا يدمر القلب فحسب، بل يرفع درجة حرارة النجم وضغطه، مما يجعله ينتفخ ببطء.

وسيستمر النجم في التوسع حتى يصبح نجمًا عملاقًا، وفي النهاية، حيث تنفجر طبقاته الخارجية، مما يخلق سحابة متوسعة من الغبار والغاز تسمى السديم الكوكبي.

يمثل Cas A نموذجًا لذلك، حيث تخلص من قشرته الخارجية حتى اصطدم بالسديم الكوكبي، مما أدى إلى انفجاره.

أظهر اكتشاف Cas A أصغر بقايا معروفة لنجم منفجر في مجرتنا، ومن خلال مراقبة محتوى الغبار، قالت ناسا إنها يمكن أن تساعد علماء الفلك على فهم كيفية إنشاء الكواكب.