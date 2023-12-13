شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ترفع أسعار اشتراكات Premium لهؤلاء المستخدمين .. هل أنت ضمنهم؟ والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع TOI الهندى، فإن هذا التغيير ينطبق على المستخدمين القدامى الذين كانوا يستخدمون العضوية المميزة من أيام YouTube Red وGoogle Play Music.
شهد YouTube Premium عدة ارتفاعات في الأسعار في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، قامت Google دائمًا بإعفاء المستخدمين القدامى منه واستمرت في طلب نفس الأسعار المميزة القديمة لهم، ومع ذلك، فقد ذكرت الشركة ارتفاع الأسعار لهؤلاء العملاء في المستقبل، ويبدو أن المستقبل هنا.
حيث يدفع بعض أعضاء YouTube Premium القدامى حاليًا 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما يدفع البعض الآخر 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وقد أفاد موقع 9to5Google أن الشركة بدأت بالفعل في إخطار هؤلاء المستخدمين بتغيير السعر الذي من المتوقع أن ينطبق عليهم بدءًا من دورة الفوترة التالية.
سيتعين على هؤلاء المستخدمين دفع نفس المبلغ الذي يدفعه المستخدمون الجدد، وإذا لم تكن على علم، فإن Google تتقاضى حاليًا 13.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (18.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا عبر متجر تطبيقات Apple) ويبلغ سعر الخطة العائلية 17.99 دولارًا أمريكيًا (22.99 دولارًا أمريكيًا على نظام iOS)، ويكلف الاشتراك السنوي 139.99 دولارًا أمريكيًا، وهذا يعني أن المستخدمين القدامى سيضطرون إلى دفع ضعف ما كانوا يدفعونه سابقًا.
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