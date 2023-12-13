شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ترفع أسعار اشتراكات Premium لهؤلاء المستخدمين .. هل أنت ضمنهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري جوجل تغييرًا كبيرًا فيما يتعلق بتسعير اشتراك YouTube Premium لبعض المستخدمين،حيث سيكون هذا الرفع فى الأسعار قابلاً للتطبيق اعتبارًا من يناير 2024، لكن لن يؤثر على كافة المستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن هذا التغيير ينطبق على المستخدمين القدامى الذين كانوا يستخدمون العضوية المميزة من أيام YouTube Red وGoogle Play Music.

ارتفاع كبير في الأسعار شهد YouTube Premium عدة ارتفاعات في الأسعار في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، قامت Google دائمًا بإعفاء المستخدمين القدامى منه واستمرت في طلب نفس الأسعار المميزة القديمة لهم، ومع ذلك، فقد ذكرت الشركة ارتفاع الأسعار لهؤلاء العملاء في المستقبل، ويبدو أن المستقبل هنا.

حيث يدفع بعض أعضاء YouTube Premium القدامى حاليًا 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما يدفع البعض الآخر 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وقد أفاد موقع 9to5Google أن الشركة بدأت بالفعل في إخطار هؤلاء المستخدمين بتغيير السعر الذي من المتوقع أن ينطبق عليهم بدءًا من دورة الفوترة التالية.