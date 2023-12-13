شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحصول على الألواح الخشبية فى لعبة Lego Fortnite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمع الموارد والبناء ليس مفهومًا غريبًا على لاعبي Fortnite ، وجزء كبير من اللعبة ما لم تكن في حالة بناء هو ضرب الأشجار والجدران والصخور وكل شيء بشكل أساسي بفأسك للحصول على المواد اللازمة لبناء الجدران والهياكل الأساسية لتمنحك ميزة في المعركة.

ولدى Lego Fortnite نظام الصياغة والبناء الخاص بها، ولكنها لا تعمل بنفس الطريقة تمامًا، فيما تعتبر الألواح الخشبية على وجه الخصوص من أهم مواد البناء في اللعبة، لكن لا يمكنك الحصول عليها بمجرد ضرب شجرة، وفقا لتقرير digitartlend.





كيفية الحصول على الألواح الخشبية في لعبة Lego Fortnite كيفية الحصول على الألواح الخشبية في لعبة Lego Fortnite يتطلب صنع الألواح شيئين: الأول هو الخشب ويعتبر الخشب موردًا شائعًا بقدر ما يمكن أن يكون في Lego Fortnite، ويمكنك جمعها ببساطة عن طريق الإمساك بالعصي المنتشرة حول العالم، أو عن طريق قطع الأشجار بفأس للحصول على كمية هائلة في طلقة واحدة، وبمجرد الحصول عليها فإن الخطوة التالية هي تحويل تلك المادة الخام إلى شيء قابل للاستخدام.

لتحويل الخشب إلى ألواح، يتعين عليك بناء مطحنة خشب بنفسك، والتي يمكن صنعها عن طريق تحديدها من قسم المحطات في قائمة البناء الخاصة بك والتي تحتوي على 15 جرانيت و8 خشب، ضع هيكلك الجديد في مكان مناسب، مثل تحت نوع من السقف لأنه لا يمكن تشغيله إذا كان تحت المطر دون غطاء.

وأخيرا، لجعل الألواح الخاصة بك ، ما عليك سوى التفاعل مع مطحنة الخشب الخاصة بك واختيار وصفة الألواح الخشبية والبدء فى إدخال الخشب الخام الخاص بك، وكل قطعة من الخشب تترجم 1 إلى 1 للألواح الخشبية ، بعد بضع ثوانٍ خذ مخرجات الألواح الخشبية وستكون جاهزًا للانطلاق.