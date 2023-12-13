شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عصر جديد من الخصوصية.. كيفية استخدام رسائل واتساب المختفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن فكرت في همس الأسرار الرقمية التي تختفي بعد الكشف عن نفسها؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن التحديث الأخير لتطبيق واتساب لن يكون أقل من سحري بالنسبة لك.

إن ميزة "العرض مرة واحدة" الخاصة بالمنصة، والتي تجعل النصوص والصور ومقاطع الفيديو تختفي بسهولة بعد رؤيتها، قد احتضنت الرسائل الصوتية، حيث توفر هذه الميزة الجديدة مستوى جديدًا تمامًا من الخصوصية لمحادثاتك، مما يضمن عدم ترك كلماتك المنطوقة أي أثر بمجرد سماعها.

كيفية استخدام رسائل الواتساب المختفية؟ يمكن لمعظم مستخدمي Android WhatsApp تجربة هذه الخدعة الجديدة المختفية من خلال رسائلهم الصوتية بفضل التحديث الأخير.

وللحقق مما إذا كان لديك أداة العميل السري هذه في ترسانة التكنولوجيا الخاصة بك، ما عليك سوى التوجه إلى متجر Google Play، وتنزيل أحدث إصدار من واتساب، وستكون جاهزًا لإظهار الرسائل الصوتية التي تعرض مرة واحدة.

وتعد عملية إرسال رسالة صوتية "عرض مرة واحدة" سهلة للغاية، عبر البدء بتشغيل تطبيق واتساب واختيار دردشة المستلم الذي اخترته.

اضغط باستمرار على أيقونة الميكروفون الموجودة في أسفل يمين مربع الدردشة - تبدأ رسالتك في التسجيل، وتكون جاهزة لنقل صوتك إلى غياهب النسيان بمجرد سماعه.

بينما تتدفق كلماتك، ابحث عن رمز القفل، قم بتمرير سريع لأعلى نحو هذا الرمز - ستظهر أيقونة العرض مرة واحدة على شاشتك، اضغط على هذا الرمز قبل الانتهاء رسالتك وبهذه الطريقة، يتم إعداد رسالتك الصوتية العادية لتختفي بعد التشغيل.

بمجرد أن يستمع المستلم إلى رسالتك، فإن هذه الهمسات الرقمية تدمر نفسها ذاتيًا، ولا تترك وراءها سوى ذاكرة باهتة - أو حسب مصطلحات واتساب، نصًا بسيطًا "مفتوحًا".

كذلك لا يتعلق الأمر فقط بالاستماع لمرة واحدة، فإذا لم يتم سماع رسالتك لمدة 14 يومًا، فسوف تأخذ أسرارها إلى القبر عن طريق الاختفاء من الدردشة.

ومع ذلك، فإن التنبيه السريع هو أن هذه الرسائل الصوتية التي يتم عرضها مرة واحدة تشبه النجوم المتساقطة، فهي جميلة ولكن لا يمكن المساس بها.

كذلك لا يمكنك حفظها أو تمييزها بنجمة أو إعادة توجيه عملية التلاشي، فهي بحكم تصميمها، لحظات عابرة في الزمن الرقمي.

رفع مستوى المراسلة الخاصة بك عرض الرسائل الصوتية مرة واحدة لا يقتصر فقط على التخفي؛ كما أنها تأتي مزودة بوظائف سهلة الاستخدام مثل خيارات القفل والإيقاف المؤقت والتسجيل والحذف.

قم بتأمين تسجيل رسالتك دون متاعب الضغط باستمرار على الأيقونة، أو توقف مؤقتًا واستأنف عندما تحتاج إلى التقاط فكرة - أو التنفس.

كذلك حال ارتكاب خطأ فادحا، يتيح لك خيار الحذف مسح رسالتك السرية والبدء من جديد.