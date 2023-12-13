شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تحذر مستخدميها من عمليات الاختراق المتعلقة بـ QR Code والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يجد مجرمو الإنترنت طرقًا جديدة للاحتيال، تتطلع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى توعية الأشخاص بالجرائم الإلكترونية المستمرة، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أيضًا نصيحة للناس ليكونوا حذرين من عمليات احتيال رمز QR Code.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن المحتالين يخفون الروابط الضارة في رموز QR Code لسرقة المعلومات الشخصية، حيث يقوم المحتالون بإخفاء رموز QR Code الموجودة على عدادات مواقف السيارات باستخدام رمز QR Code الخاص بهم وسرقة بيانات المستخدم.

كيف تحمي نفسك يعد رمز QR Code الموجود في مكان غير متوقع بمثابة علامة حمراء ويجب على المستخدمين فحص عنوان URL قبل فتحه، كما يجب أن تتأكد أيضًا من عدم انتحاله وابحث عن الأخطاء الإملائية أو الحروف المبدلة.

لا تقم بمسح رمز QR Code ضوئيًا في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية لم تكن تتوقعها - خاصة إذا كانت تحثك على التصرف فورًا.

إذا أرسل إليك شخص ما رمز QR Code (QR Code) قائلاً إنه من خلال مسحه ضوئيًا، ستتلقى أموالاً في حسابك، فهذه عملية احتيال، لتتمكن من استقبال الأموال في حسابك، يجب أن تكون أنت من يرسل رمز QR Code.

بالنسبة للمعاملات الرقمية، استخدم فقط التطبيقات التي تم تنزيلها من متاجر التطبيقات الرسمية. قم بفحص المطور وتأكد من أن التطبيق ليس من مطور مجهول.