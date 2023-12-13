شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـ Google Messages لحمايتك من الاختراق والاحتيال المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المحتالون في إيجاد وسائل وأساليب جديدة لاحتجاز المستخدمين وخداعهم، وعادةً ما يتواصلون معهم عبر البريد والرسائل والمكالمات، وتعد الرسائل النصية القصيرة إحدى أكثر الطرق شيوعًا هذه الأيام، والآن، يوفر تطبيق Google Messages ميزة جديدة للحماية من البريد العشوائي.

ميزة الحماية من البريد العشوائي في Google Messages؟ يأتي Google Messages مزودة بميزة الحماية من البريد العشوائي المضمنة التي تقوم بإجراء عمليات فحص في الوقت الفعلي لتوفير الحماية من البريد العشوائي لجميع الرسائل المستلمة، وذكرت جوجل أيضًا أن الميزة تعمل دون المساس بخصوصية المستخدمين وأن الميزة اختيارية تمامًا. لذا، يمكن إيقاف تشغيله في حالة عدم رغبتك في استخدامه.

كيف يعمل؟ تستخدم Google Messages اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق إخفاء الرسائل غير المرغوب فيها المشتبه بها في مجلد مخصص، ويمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانت الرسالة غير مرغوب فيها أم لا عن طريق تحديد "الإبلاغ عن رسالة غير مرغوب فيها" أو "الإبلاغ عن ليست رسالة غير مرغوب فيها" عند ظهور تحذير، ويتم إعطاء الأولوية لحماية البيانات، مع الحفاظ على سرية هوية المستخدم.

تحدد نماذج التعلم الآلي الموجودة على الجهاز أنماط البريد العشوائي، دون مشاركة محتوى الرسالة ما لم يتم الإبلاغ عنها. وظائف الكشف عن البريد العشوائي دون اتصال بالإنترنت، مما يحمي خصوصية المستخدم. قد يتم إرسال البيانات المجهولة، بما في ذلك المعلومات غير المحددة للهوية، إلى Google لتعزيز الحماية من البريد العشوائي.

تقوم Google بتخزين تفاصيل الرسائل المحددة مؤقتًا ولكنها تتجنب المعرفات الثابتة مثل الأسماء أو أرقام الهواتف، مما يضمن خصوصية المستخدم أثناء عملية تحسين الكشف عن البريد العشوائي.

خطوات لتمكين الحماية من البريد العشوائي في رسائل جوجل - افتح تطبيق Google Messages على هاتفك الذكي

- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا وانتقل إلى الإعدادات

- الآن، ابحث عن خيار "الحماية من البريد العشوائي".

- تمكين التبديل.