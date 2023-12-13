شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ميزات يطرحها التحديث الجديد من iOS 17.2 لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل تحديثًا جديدًا يسمى iOS 17.2 هذا الأسبوع على أجهزة أيفون وأيباد، الذى يقدم أداة جديدة تمامًا تسمى Journal، والتي تصفها أبل بأنها "طريقة للتأمل في لحظات الحياة والحفاظ على ذكرياتك"، كما يتضمن الإصدار إصلاحات عاجلة للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز أيفون ، حيث نرصدها لك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أداة Journal يعد Journal تطبيق جديد تمامًا حيث يمكن للمستخدمين التقاط اللحظات والأحداث الخاصة في حياتهم والكتابة عنها.

يمكن للمستخدمين اختيار تحميل الإدخالات المكتوبة، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية أو المواقع.

وقال بوب بورشرز، نائب رئيس قسم تسويق المنتجات العالمية في شركة أبل: "نحن متحمسون لجلب فوائد تدوين اليوميات إلى عدد أكبر من الأشخاص".

وأضاف بورشرز، "يسهل تطبيق Journal الحفاظ على الذكريات القوية، من خلال تنظيم المعلومات الشخصية للمستخدم بذكاء، مباشرة من جهاز أيفون الخاص به".

وأوضح بورشرز، "نحن نتيح للتطبيقات اليومية الأخرى تقديم نفس الاقتراحات المخصصة مع الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية."

زر التشغيل لقد كانت واحدة من أكثر الميزات الجديدة التي تم الحديث عنها في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، والآن يحصل زر الإجراء على تحديث مثير.

يمكن للمستخدمين الآن ضبط الزر لترجمة العبارات بسرعة أثناء المحادثة مع شخص ما بلغة أخرى.

الكاميرا يتلقى iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max أيضًا ترقية لنظام الكاميرا.

وأوضحت أبل: "يتيح لك الفيديو المكاني التقاط الفيديو على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max حتى تتمكن من استعادة ذكرياتك بثلاثة أبعاد على Apple Vision Pro".

وأضافت، "تم تحسين سرعة تركيز الكاميرا المقربة عند تصوير الأجسام الصغيرة والبعيدة على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max."

الرسائل يتميز تطبيق الرسائل الآن بوجود سهم متابعة في الزاوية العلوية اليمنى، مما يتيح لك الانتقال بسرعة إلى أول رسالة غير مقروءة في المحادثة.

وفي الوقت نفسه، تم تحديث ميزة Memoji الكرتونية من Apple، مع القدرة على تعديل شكل الجسم.

الطقس يعرض تطبيق الطقس الآن كميات هطول الأمطار، بينما تتيح لك الأدوات الجديدة الاختيار من بين هطول الأمطار في الساعة التالية، والتنبؤات اليومية، وأوقات شروق الشمس وغروبها، والظروف الحالية مثل جودة الهواء، وسرعة الرياح.

يتيح لك تقويم القمر التفاعلي الجديد أيضًا معرفة مرحلة القمر التي نتواجد فيها في أي يوم من الشهر التالي.

التحسينات وإصلاح الأخطاء ويحتوي التحديث أيضًا على العديد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء، حيث تم تحسين AirDrop، مما يسمح لك بمشاركة بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما وغيرها من البطاقات المؤهلة من خلال الجمع بين جهازي iPhone معًا.

كما تم تحسين الملء التلقائي، مما يتيح لك ملء الأسماء والعناوين من جهات الاتصال الخاصة بك في ملفات PDF والنماذج الأخرى.

وبينما لا تكشف Apple عن إصلاحات الأخطاء المحددة، فإنها تضيف أن iOS 17.2 يصلح مشكلة قد تمنع الشحن اللاسلكي في بعض المركبات.