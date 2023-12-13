شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. كيف تحصل على تحديث iOS 17.2 على أيفون وأيباد والان مع تفاصيل الخبر
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يمكنك لتثبيته على جهازك، فتح تطبيق "الإعدادات"، ثم "عام" و"تحديث البرامج"، إذا كان جهازك متوافقًا، فسترى iOS 17.2 مدرجًا.
يمكنك إما اختيار تنزيله على الفور أو تنزيله خلال الليل، على الرغم من أنك ستحتاج إلى التأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك قيد الشحن حتى يحدث هذا.
جدير بالذكر أن التحديث يتضمن العديد من الميزات الجديدة والمثيرة، بالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء كتحديثات أمنية.
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