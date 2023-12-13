شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. كيف تحصل على تحديث iOS 17.2 على أيفون وأيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل تحديث iOS 17.2 الذى يحتوى على ميزات جديدة ويصلح الكثير من الثغرات، وهو ما يجعل تثبيته أمر مهم لكل مستخدمي أيفون وأيباد، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويتوفر التحديث الآن على هذه الأجهزة: iPhone XS والإصدارات الأحدث

iPad Pro - 12.9 بوصة من الجيل الثاني وأحدث.

iPad Pro - 10.5 بوصة،

iPad Pro - 11 بوصة من الجيل الأول وأحدث

iPad Air الجيل الثالث وأحدث

iPad الجيل السادس والأحدث

iPad mini الجيل الخامس والأحدث.

يمكنك لتثبيته على جهازك، فتح تطبيق "الإعدادات"، ثم "عام" و"تحديث البرامج"، إذا كان جهازك متوافقًا، فسترى iOS 17.2 مدرجًا.

يمكنك إما اختيار تنزيله على الفور أو تنزيله خلال الليل، على الرغم من أنك ستحتاج إلى التأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك قيد الشحن حتى يحدث هذا.

جدير بالذكر أن التحديث يتضمن العديد من الميزات الجديدة والمثيرة، بالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء كتحديثات أمنية.