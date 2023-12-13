شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.37% في الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء، 13 أكتوبر، خسائر لليوم الثالث على التوالي، بنسبة 2.37%، انخفضت قيمة بيتكوين لتصل إلي 40,867 دولارًا، في الأسبوع الماضي، تم تداول عملة البيتكوين بسعر 44000 دولار، وفقًا لمحللي السوق، وتمر معظم أصول العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين حاليًا بفترة من عدم استقرار الأسعار، وفقاً لموقع gadgets360.

سجلت الأثير أيضاً انخفاضًا في الأسعار اليوم الثلاثاء، بنسبة 3.17%، وبلغت قيمة الأثير 2,166 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث انخفضت قيمة الأثير بمقدار 63 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة لليوم الثالث على التوالي اليوم، حيث يبلغ تقييمها الحالي 1.53 تريليون دولار، بعد أن شهدت انخفاضًا بنسبة 2.44 %، وفقًا لما أظهره موقع CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، تمكن عدد قليل من العملات الرقمية من تحقيق مكاسب اليوم، وتشمل هذه العملات USD Coin وCardano وCosmos وElrond وBinance USD.