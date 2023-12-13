شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يقدم الرسائل المثبتة للمحادثات الفردية والجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت الرسائل في الدردشات لتحديد موقع المحادثات المهمة بسهولة، باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تحديد رسالة معينة في كل من الدردشات الفردية والجماعية وتثبيتها في أعلى الدردشة، ويمكن تثبيت الرسالة في الدردشة لمدة تصل إلى 30 يومًا، وفقاً لموقع gadgets360.

من الممكن تثبيت جميع أنواع الرسائل بما في ذلك الرسائل النصية واستطلاعات الرأي والرموز التعبيرية، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تثبيت دردشة واحدة فقط فى كل مرة.

أعلن تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta عن إضافة الرسائل المثبتة عبر منشور على X (Twitter سابقًا)، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تمييز رسالة معينة في أي محادثة فردية أو جماعية جارية وتثبيتها في الجزء العلوي من تلك الدردشة، وسيكون هذا مثاليًا للإشارة إلى التفاصيل المهمة مثل العنوان أو التاريخ أو رقم الهاتف وتقديم إشارة سريعة إلى الرسائل القديمة.

تثبيت الدردشة يتم عن طريق الضغط لفترة طويلة على المحادثة وتحديد تثبيت من القائمة، ويمكن تثبيت الرسالة في الدردشة لمدة 24 ساعة، أو سبعة أيام، أو شهر واحد، ومع ذلك، سبعة أيام هي المدة الافتراضية.

يمكن أيضاً تثبيت جميع أنواع المحتوى بما في ذلك الرسائل النصية أو الملفات أو الرموز التعبيرية أو الصور أو استطلاعات الرأي أو مقاطع الفيديو.

قدمت Meta العديد من الميزات إلى منصة المراسلة الفورية الخاصة بها مؤخرًا، وأعلن تطبيق واتساب مؤخرًا عن خيار العرض مرة واحدة للرسائل الصوتية.

تتيح الميزة للمستخدمين إرسال رسالة صوتية ستختفي بمجرد أن يستمع إليها المستلم، ويقال إن واتساب يعمل أيضًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة في تحديثات الحالة الخاصة بهم، علاوة على ذلك، يقال إنه يعمل على تطوير ميزة اختيارية يمكن أن تتيح للمستخدمين مشاركة حالات واتساب مباشرة على انستجرام.