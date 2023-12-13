شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبنى أعمق مختبر تحت الأرض فى العالم لدراسة المادة المظلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع مركز تجارب الفيزياء الحدودية العميق تحت الأرض والإشعاع المنخفض للغاية (DURF) على عمق 2400 متر تحت سطح الأرض، وهو أعمق مختبر تحت الأرض فى العالم، ففى ديسمبر 2020، بدأت جامعة تسينغهوا وشركة نهر يالونغ لتطوير الطاقة الكهرومائية المحدودة. العمل فى مشروع جريء أسفل جبل جين بينغ فى ولاية ليانغشان ذاتية الحكم لقومية يى فى سيتشوان.



المختبر

تم تصميم DURF لتسهيل أبحاث الصين فى المجالات الحدودية ذات الصلة، مثل فيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية النووية وعلوم الحياة، ويقال إنها توفر أنظف مساحة على الأرض لدراسة المادة غير المرئية المعروفة باسم المادة المظلمة، حيث يقع على العمق الشديد ( 2400 متر تحت الأرض) يساعد على حجب معظم الأشعة الكونية التى عادة ما تتداخل مع مراقبة المادة المظلمة، وفقا لـ oddity central.

مع سعة غرفة إجمالية تبلغ 330 ألف متر مكعب ما يعادل حوالى 120 حوض سباحة أولمبى، فإن مرفق الخلفية العميقة للإشعاع المنخفض للغاية لتجارب الفيزياء الحدودية ليس فقط أعمق مختبر تحت الأرض، ولكنه أيضًا الأكبر، وهو تقريبًا ضعف حجم مختبر غران ساسو الوطنى فى إيطاليا، وهو الآن ثانى أكبر مختبر تحت الأرض فى العالم.

وبصرف النظر عن تسهيل دراسة المادة المظلمة، وهى المادة التى يُعتقد أنها تشكل حوالى 27% من كثافة طاقة الكتلة فى الكون، فإن أعمق مختبر تحت الأرض فى العالم يستعد أيضًا لأن يصبح مركزًا للبحث العلمى المتطور، مما يجذب العقول اللامعة من جميع أنحاء العالم.