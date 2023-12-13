شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على فحص التصيد الاحتيالى للتطبيقات الخادعة.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بتحديث نظام Android بالعديد من الميزات الموجهة نحو الأمان والخصوصية على مر السنين، ويقال إن عملاق البحث يعمل على إضافة دعم لتحديد تطبيقات التصيد الاحتيالي لحماية المستخدمين، وتعمل جوجل على تطوير ميزة ستفحص نشاط التطبيق للتحقق من السلوك الخادع، بما في ذلك التصيد الاحتيالي، وبحسب ما ورد سيتم تشغيل خدمة الكشف عن تطبيقات التصيد الاحتيالي محليًا على هواتف أندرويد، بينما سيتم استخدام بعض التفاصيل المتعلقة بالاكتشاف لتنبيه المستخدمين الآخرين بشأن نفس التهديدات، وفقاً لموقع gadgets360.

تفيد تقارير موقع Android Police أن ميزة "البحث عن التطبيقات الخادعة" الجديدة قيد التطوير، وكشف المنشور عن تفاصيل الميزة في القائمة الفرعية "المزيد من الأمان والخصوصية" في قسم الأمان والخصوصية في تطبيق الإعدادات.

وفقًا للتقرير، ستقدم جوجل خدمة نظام تقوم بفحص التطبيقات التي تُظهر للمستخدمين حقل كلمة المرور - بينما تطالب العديد من التطبيقات المشروعة المستخدمين أيضًا بإدخال كلمة المرور الخاصة بهم، وتم تصميم عمليات التصيد الاحتيالي لخداع المستخدمين لكتابة كلمة المرور الخاصة بهم على موقع ويب مخادع أو برنامج، ومع ذلك، ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان النظام سيقوم بفحص جميع التطبيقات بحثًا عن التصيد الاحتيالي، أو فقط التطبيقات غير المعروفة.

هناك ميزة أخرى تم رصدها مؤخرًا في الإصدار التجريبي الثاني من Android 14 QPR2 وهي ميزة "المساحة الخاصة" الجديدة التي يمكنها إخفاء التطبيقات عن المستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للمستخدمين ليتمكنوا من إخفاء تطبيقاتهم وملفاتهم وقفلها، قد تسمح الميزة للمستخدمين بإخفاء حقيقة أنهم يستخدمون وظيفة القفل عن طريق جعلهم يكتبون "مساحة خاصة" في شريط البحث على درج التطبيق.