شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب فى App Store لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن قوائم نهاية العام للتطبيقات والألعاب الأكثر شعبية على متجر App Store في أكثر من 35 دولة ومنطقة، حيث حصل تطبيق واتساب كأفضل تطبيق مجاني على iPhone، في حين أن تطبيق DSLR Camera، الذي يوفر للمستخدمين عناصر تحكم احترافية في الكاميرا، هو أفضل تطبيق iPhone مدفوع لهذا العام، وفقاً لموقع gadgets360.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت Apple أيضًا عن الفائزين بجوائز App Store لعام 2023.

وجاء تطبيق انستجرام ويوتيوب، فى المركز الثاني والثالث علي التوالي، والمثير للدهشة أن منصة البث المباشر JioCinema حصلت على المركز الرابع، متغلبة على Google وSnapchat وGoogle Pay.

ظهرت التطبيقات التي تركز على الإنتاجية، بما في ذلك pdf Scanner، وSlow Shutter Cam، وForest: Focus for Productivity، كأفضل التطبيقات المدفوعة التي تم تنزيلها على iPhone، ومن ناحية الألعاب، كانت لعبة Battlegrounds Mobile India، المعروفة باسم BGMI، هي اللعبة المجانية الأكثر تنزيلًا على iPhone.

من ناحية أخرى، كانت Hitman Sniper هي اللعبة الأعلى أجرًا، واحتلت Ludo King وSubway Surfers أفضل ثلاث ألعاب مجانية على iPhone، في حين احتلت Minecraft وReal Flight Simulator القائمة الثلاثة الأولى في الجانب المدفوع.

على iPad، كان تطبيق JioCinema هو التطبيق المجاني الأكثر تنزيلًا في عام 2023، في حين كان تطبيق الرسوم التوضيحية Procreate هو التطبيق الأعلى مدفوعًا على أجهزة Apple اللوحية.