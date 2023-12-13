شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخسر دعوى قضائية تاريخية لمكافحة الاحتكار ضد Epic Games والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت جوجل قضية تاريخية ضد Epic Games بعد أن قررت هيئة محلفين أن الشركة مسؤولة عن احتكار غير قانوني من خلال متجر تطبيقات Android التابع لها.

وتم الإعلان عن القرار في نهاية تجربة استمرت شهرًا، وكانت في حد ذاتها جزءًا من نزاع قانوني أطول بين Google وEpic Games والذي كان مستمرًا منذ عام 2020، وفقا لتقرير digitartlend.

وبهذا الحكم فهناك امكانية لإحداث تغيير كبير في قطاع متجر التطبيقات، مما يمنح مطوري التطبيقات سلطة أكبر بكثير على كيفية توزيع تطبيقاتهم وكيفية كسب المال منها.

وبعد ساعات قليلة فقط من المداولات، انحازت هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو إلى شركة Epic Games المصنعة للعبة Fortnite، ووافقت على أن جوجل مسؤولة عن احتكار سوق متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنفذ ممارسات مانعة للمنافسة تؤثر سلبًا على شركة الألعاب.

واندلع النزاع الحالي في عام 2020 عندما قامت Google – وApple – بإزالة Fortnite من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بعد أن نفذت Epic نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها لتجنب تسليم جزء من المبيعات إلى عمالقة التكنولوجيا.

وردا على قرار هيئة المحلفين ، وصفت Epic Games الحكم بأنه "انتصار لجميع مطوري التطبيقات والمستهلكين حول العالم"، مضيفة: "إنه يثبت أن ممارسات متجر تطبيقات جوجل غير قانونية وأنهم يسيئون استخدام احتكارهم لانتزاع رسوم باهظة، والذى يؤدي إلى خنق المنافسة والحد من الابتكار."

وقالت إن المحاكمة تضمنت أدلة على أن جوجل "على استعداد لدفع مليارات الدولارات لخنق متاجر التطبيقات البديلة من خلال الدفع للمطورين للتخلي عن جهودهم فى المتجر وخطط التوزيع المباشرة، وتقديم اتفاقيات مربحة للغاية مع الشركات المصنعة للأجهزة مقابل استبعاد متاجر التطبيقات المنافسة".

وكان الهدف من هذه الصفقات تعزيز هيمنة جوجل باعتبارها متجر التطبيقات الوحيد في المدينة، وقد نجحت ، ويتم توزيع أكثر من 95% من التطبيقات من خلال متجر Play على نظام Android.

وفى الوقت نفسه، قال ويلسون وايت، المدير التنفيذي لشركة جوجل ، إن شركته تخطط للطعن في الحكم ، مضيفًا: "يوفر Android وGoogle Play المزيد من الخيارات والانفتاح أكثر من أي منصة متنقلة رئيسية أخرى.

وأوضحت التجربة أننا نتنافس بشدة مع شركة Apple ومتجر التطبيقات التابع لها، بالإضافة إلى متاجر التطبيقات على أجهزة Android ووحدات تحكم الألعاب، وسنواصل الدفاع عن نموذج أعمال Android وسنظل ملتزمين بشدة تجاه مستخدمينا وشركائنا ونظام Android البيئي الأوسع.

وفى الشهر المقبل، سيعلن القاضي جيمس دوناتو عن الإجراءات التي يتعين على جوجل اتخاذها نتيجة لقرار هيئة المحلفين، وقد يؤدي ذلك إلى مطالبة Google بتغيير قواعد متجر Play للسماح للمطورين بتوجيه العملاء إلى متاجر التطبيقات المنافسة، مما يسمح لهم بتجنب دفع جزء من Google مقابل عمليات شراء التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق دون أي تداعيات.

تخوض Epic Games قضية مماثلة ضد شركة Apple ، ويستمر هذا أيضًا في الارتداد حول المحاكم، وكلا الطرفين يستأنفان حاليًا.