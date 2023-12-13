شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق قمر صناعى جديد لمراقبة البراكين والحياة البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Open Cosmos، البريطانية الناشئة التي تستخدم الأقمار الصناعية لمكافحة تغير المناخ، قمرها الصناعي الرابع بنجاح هذا العام، في مهمة لرصد النشاط البركاني وحرائق الغابات في جزر الكناري.

بعد إقلاعه من قاعدة فاندنبيرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، على متن صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX، أصبح القمر الصناعي في مداره النهائي، وقد تم بالفعل إنشاء أول اتصال له بالأرض.

جزء من برنامج ESA PIONEER، ما يسمى ALISIO-1 (اختصار للقمر الصناعي المتقدم لتصوير الأرض للمراقبة بالأشعة تحت الحمراء) هو قمر صناعي صغير 6U، تم تطويره لمعهد الفيزياء الفلكية في جزر الكناري، هدفها هو تحويل قدرات مراقبة الأرض والاتصالات البصرية من الفضاء، وفقا لما أوردته TheNextWeb.

الحمولة الأساسية للقمر الصناعي هي DRAGO-2، وهي كاميرا مدمجة غير مبردة تعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة (SWIR) - والتي توفر وجهة نظر غير مرئية للعين البشرية، وسيوفر ملاحظات دقيقة للمنطقة، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات مثل مراقبة البراكين والحياة البرية، والكشف عن الانسكابات النفطية، ومكافحة التصحر.

يحمل ALISIO-1 أيضًا محطة اتصالات بصرية للاتصالات بين الفضاء والأرض، تستخدم هذه التقنية أشعة الليزر لنقل البيانات عبر فراغ الفضاء، وتدعي الشركة الناشئة أنها توفر ميزتين مهمتين مقارنة بطرق الترددات الراديوية التقليدية: تعزيز نقل البيانات وزيادة الأمان.

قال فلوريان ديكونينك، نائب رئيس قسم النمو في Open Cosmos: "لقد تمكنا من رقمنة أجزاء كثيرة من عملية دورة حياة المهمة بدءًا من التصميم وحتى اختبار التسجيل بالإضافة إلى العمليات".

وأضاف أن هذا أمر أساسي لتعزيز قدرة الشركة على تقديم مهمات فضائية بشكل أسرع وبتكلفة أقل وموثوقية.

وأشار ديكونينك إلى أن "ابتكارنا إلى جانب الخبرة وتوجيهات وكالة الفضاء الأوروبية يوضح كيف يمكن لتقنيات الفضاء الجديد والقديم أن يوحدا قواهما للمساعدة في معالجة بعض أكبر التحديات".

ومن بين زملاء ALISIO-1 الآخرين في مجال الفضاء، Platero، الذي يراقب التأثير البيئي للزراعة في الأندلس، وMANTIS، الذي ينتج صورًا عالية الدقة للخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة، والموارد الطبيعية.

وفي الوقت نفسه، تقوم OpenCosmos ببناء قمر صناعي لمساعدة المملكة المتحدة على الانضمام إلى مشروع Atlantic Constellation، وجمعت الشركة الناشئة مبلغًا إضافيًا قدره 50 مليون يورو خلال جولة التمويل الأخيرة في سبتمبر.