شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قراصنة يخترقون شركة بلاى ستيشن المصنعة للعبة سبايدرمان مهددين ببيعها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحقق شركة Sony في هجوم محتمل ببرنامج فدية على شركة Insomniac Games التابعة لشركة PlayStation، الشركة المصنعة لسلسلة Spider-Man المحبوبة.
وأعلنت مجموعة قرصنة تدعى Rhysida مسؤوليتها عن الحادث المزعوم وأعلنت أنها ستبيع أي بيانات تم الحصول عليها مقابل 2 مليون دولار في غضون سبعة أيام إذا لم تدفع Insomniac وSony المبلغ، وفقًا لما ذكرته Cyber Daily ونقلها engadget.
ولتحقيق هذه الغاية، أصدرت المجموعة وثائق إثبات الاختراق التي تشير إلى أنها التقطت لقطات شاشة من اللعبة، بالإضافة إلى فن الشخصيات المتعلق بالأبطال الخارقين الآخرين الذين قد يظهرون في العنوان، وأنشأت ريسيدا موقعًا إلكترونيًا مؤقتًا للإعلان عن بيع الوثائق، وحثت المشترين على "اغتنام الفرصة للمزايدة على بيانات حصرية وفريدة ومثيرة للإعجاب.
أصدرت شركة Sony بيانًا حول هذا الأمر لمجلة Video Games Chronicle، كتبت فيه: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن Insomniac Games كانت ضحية لهجوم أمني إلكتروني". وتقول الشركة إنها "تحقق حاليًا في هذا الموقف"، لكنها لاحظت أن الهجوم المزعوم لم ينتشر إلى ما هو أبعد من Insomniac، لذا ظلت أقسام Sony الأخرى سالمة.
ووقعت شركة سونى أيضا ضحية لهجوم فدية مماثل في أكتوبر الماضي، والذي كشف المعلومات الشخصية لأكثر من 7000 موظف ، وفى سبتمبر زعمت مجموعة قرصنة تدعى Ransomed vc أنها اخترقت "جميع" أنظمة سوني المتصلة، لكن قراصنة آخرين زعموا أن هذه كانت عملية احتيال، وقامت شركة Sony بالتحقيق في الهجوم المزعوم لكنها لم تصدر أي نتائج.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز