شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قراصنة يخترقون شركة بلاى ستيشن المصنعة للعبة سبايدرمان مهددين ببيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق شركة Sony في هجوم محتمل ببرنامج فدية على شركة Insomniac Games التابعة لشركة PlayStation، الشركة المصنعة لسلسلة Spider-Man المحبوبة.

وأعلنت مجموعة قرصنة تدعى Rhysida مسؤوليتها عن الحادث المزعوم وأعلنت أنها ستبيع أي بيانات تم الحصول عليها مقابل 2 مليون دولار في غضون سبعة أيام إذا لم تدفع Insomniac وSony المبلغ، وفقًا لما ذكرته Cyber ​​Daily ونقلها engadget.

ومن المحتمل أن تتضمن هذه البيانات الأشياء المعتادة، مثل رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والمستندات السرية والمعلومات الشخصية، لكن ريسيدا تقول إن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تدعي المنظمة أنها لم تسرق فقط المستندات الشخصية المتعلقة بالممثل الصوتي لـ Spider-Man، يوري لوينثال، ولكن الصور والتفاصيل المتعلقة بلعبة Wolverine القادمة.

ولتحقيق هذه الغاية، أصدرت المجموعة وثائق إثبات الاختراق التي تشير إلى أنها التقطت لقطات شاشة من اللعبة، بالإضافة إلى فن الشخصيات المتعلق بالأبطال الخارقين الآخرين الذين قد يظهرون في العنوان، وأنشأت ريسيدا موقعًا إلكترونيًا مؤقتًا للإعلان عن بيع الوثائق، وحثت المشترين على "اغتنام الفرصة للمزايدة على بيانات حصرية وفريدة ومثيرة للإعجاب.

أصدرت شركة Sony بيانًا حول هذا الأمر لمجلة Video Games Chronicle، كتبت فيه: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن Insomniac Games كانت ضحية لهجوم أمني إلكتروني". وتقول الشركة إنها "تحقق حاليًا في هذا الموقف"، لكنها لاحظت أن الهجوم المزعوم لم ينتشر إلى ما هو أبعد من Insomniac، لذا ظلت أقسام Sony الأخرى سالمة.

واشتهرت Insomniac مؤخرًا بألعاب Spider-Man وSpider-Man 2 وSpider-Man: Miles Morales، لكن الشركة قطعت أسنانها في التسعينيات حيث صنعت منصات PlayStation تحظى بتقدير كبير مثل Spyro the Dragon وRatchet & Clank، وتم الكشف عن لعبة Wolverine الخاصة بالمطور في عام 2021 ولا يوجد تاريخ إصدار معلن.

ووقعت شركة سونى أيضا ضحية لهجوم فدية مماثل في أكتوبر الماضي، والذي كشف المعلومات الشخصية لأكثر من 7000 موظف ، وفى سبتمبر زعمت مجموعة قرصنة تدعى Ransomed vc أنها اخترقت "جميع" أنظمة سوني المتصلة، لكن قراصنة آخرين زعموا أن هذه كانت عملية احتيال، وقامت شركة Sony بالتحقيق في الهجوم المزعوم لكنها لم تصدر أي نتائج.