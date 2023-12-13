شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توسع إصلاح الخدمة الذاتية فى أوروبا ليشمل أجهزة iPhone 15 وM2 Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل اليوم أنها وسعت برنامج الإصلاح بالخدمة الذاتية ليشمل تشكيلة iPhone 15 ونماذج Mac المدعومة بشرائح M2، بما في ذلك MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة، وMacBook Air مقاس 15 بوصة، وMac mini، وMac Pro، وMac، وفقاً لموقع macrumors.

وقالت شركة أبل أيضًا أن خدمة الإصلاح بالخدمة الذاتية‌ متاحة الآن لمستخدمي Apple في 24 دولة أوروبية إضافية، بما في ذلك كرواتيا والدنمارك واليونان وهولندا والبرتغال وسويسرا، ومع هذا التوسع الأخير، أصبح ‌Self Service Repair‌ يدعم الآن 35 منتجًا من منتجات Apple في 33 دولة و24 لغة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خدمة Apple Diagnostics لإصلاح الخدمة الذاتية‌ في الولايات المتحدة، على أن تتوفر في أوروبا العام المقبل، تمنح جلسات استكشاف أخطاء تشخيصات أبل وإصلاحها، المخصصة للمستخدمين الذين لديهم المعرفة والخبرة في إصلاح أجهزة Apple، العملاء نفس القدرة التي يتمتع بها مقدمو الخدمة المعتمدون من Apple ومقدمو الإصلاح المستقلون لاختبار الأجهزة للحصول على أفضل وظائف وأداء الأجزاء، بالإضافة إلى تحديد الأجزاء التي قد تحتاج إلى إصلاح .

تم إطلاق برنامج ‌"Self Service Repair" من Apple في عام 2022، للسماح لأصحاب أجهزة Apple بإجراء إصلاحاتهم الخاصة في منازلهم باستخدام قطع غيار أبل وأدلة الإصلاح والأدوات.

لإجراء الإصلاح، يحتاج العملاء أولاً إلى مراجعة دليل الإصلاح الخاص بمنتجهم والإصلاح المحدد على موقع الدعم الخاص بشركة أبل، بعد ذلك، سيتمكنون من طلب الأجزاء والأدوات المطلوبة من متجر ‌"Self Service Repair" وبدء عملية الإصلاح.

ويعد هذا البرنامج جزءًا من جهود شركة أبل "لتوسيع نطاق الوصول إلى الإصلاحات بشكل أكبر"، وفقًا للشركة، ومع ذلك، تحذر شركة أبل من أنه لا يزال يتعين على "الغالبية العظمى" من العملاء زيارة مزود إصلاح محترف، مثل متجر Apple Store، لضمان إصلاح أجهزتهم بأمان وموثوقية.