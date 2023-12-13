شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ نقل المستخدمين من Play Movies إلى TV قبل إغلاقه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على التخلص التدريجي من العلامة التجارية والخدمات Play Movies TV منذ أن أطلقت تطبيقها التلفزيوني المستقل قبل بضع سنوات.

والآن، يبدو أن الشركة تقوم بالاستعدادات الأخيرة عندما تختفي خدمة Google Play Movies إلى TV للأبد في شهر يناير. وفقًا لتقارير theverge ، وأصدرت الشركة تعليمات مفصلة حول

كيفية استمرار العملاء القدامى في الوصول إلى المحتوى الذي اشتروه بالفعل، من المسلم به أن الأمر قد يكون مربكًا بعض الشيء، نظرًا لأن الوصول يعتمد على الجهاز الذى يستخدمه المشاهد.

وبدءًا من 17 يناير 2024، سيتمكن المشاهدون من الوصول إلى الأفلام والعروض التي اشتروها في صف "مكتبتك" ضمن علامة التبويب "التسوق" في Google Play ، وإذا كانوا يشاهدونها على أجهزة التلفزيون وأجهزة البث التي تدعمها تلفزيون أندرويد.

وإذا كانوا يستخدمون كابل Android TV أو أجهزة الاستقبال، فسيتمكنون من الوصول إلى المحتوى القديم الخاص بهم من خلال تطبيق YouTube، حيث يمكنهم أيضًا مواصلة شراء الأفلام والعروض واستئجارها.

وعلى المتصفحات، سيتعين عليهم تشغيل موقع YouTube على الويب لرؤية مشترياتهم القديمة واستعارة أو شراء مشتريات جديدة.

وستكتمل هذه التغييرات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن يمكننا أن نؤكد أنها قد بدأت بالفعل في التنفيذ، حيث نشهد بالفعل عمليات شراء للأفلام القديمة على موقع يوتيوب.