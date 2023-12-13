تكنولوجيا: صور تشويقية لأول سيارة كهربائية بالكامل من Range Rover

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Range Rover صور تشويقية لأول سيارة كهربائية بالكامل مطورة من الشركة والتي تجمع بين التصميم الكلاسيكي الفاخر لسيارات الشركة مع أغطية مركزية لإطارات السيارة بشعار “EV”.

يجمع إصدار Range Rover الأول من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بين التصميم الأنيق والفاخر الذي إشتهرت به سيارات الشركة التي تعتمد على الوقود، وبين التصميم المبتكر في إصدار كهربائي بالكامل بنظام 800 فولت.

ومن المقرر أن يتم إنتاج السيارة في سوليهال بالمملكة المتحدة، بينما يتم تجميع وحدات القيادة الكهربائية والبطاريات في مركز تصنيع الدفع الكهربائي التابع لشركة جاكوار لاند روڤر في ولفرهامبتون.

وتؤكد الشركة على أن الإصدار الكهربائي بالكامل من سيارات الشركة يأتي بآداء مميز بهدوء أكثر، مع كفاءة أعلى في الطرق الوعرة وإمكانية القيادة في 850 ملم من الماء.

أيضاً من المقرر أن تتضمن السيارة بعض التقنيات التي تشمل تقنية متطورة لإلغاء الضوضاء، مع تحديثات سريعة لبرمجيات السيارة لتعزيز تجربة القيادة، كما يتوافق آداء السيارة مع إصدار الشركة V8.

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