تكنولوجيا: هواتف Galaxy S24 تنطلق قريباً بنفس مستوى تسعير سلسلة Galaxy S23

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب العملاق الكوري الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج لا تخطط لإجراء تغيير في مستوى تسعير الإصدارات القادمة.

تعقد سامسونج مؤتمر في شهر يناير المقبل لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتفها المميزة، والتي تشغل بالفعل العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة.

ولقد إستهدفت أحدث التسريبات التركيز على تفاصيل الأسعار التي ينطلق بها الجيل القادم من هواتف سامسونج في الأسواق، إلا أن مصدر إخباري من كوريا الجنوبية كشف اليوم عن خطط سامسونج المتوقعة لأسعار هذه الإصدارات.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن سامسونج لن تجري أي تغييرات على خطة أسعار سلسلة Galaxy S24 مقارنة بإصدارات الشركة السابقة من سلسلة Galaxy S23 وذلك بهدف تعزيز مبيعات الجيل القادم.

أيضاً أكد تقرير أخر على خطط سامسونج لدعم سلسلة Galaxy S24 بتقنية الإتصال بالأقمار الإصطناعية، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف إرسال رسائل الطوارئ في المواقع التي تفتقر إلى تغطية الشبكات الخلوية وذلك على غرار الميزة التي قدمت في هواتف الأيفون والإصدارات الأخيرة من هواتف هواوي.

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