شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشتركى Snapchat+ يمكنهم الآن استخدام الذكاء الاصطناعى لإنشاء الصور أو توسيعها والان مع تفاصيل الخبر
ويتيح My AI المحدث الخاص بالتطبيق أيضًا للمشتركين إنشاء Snaps مباشرة عن طريق كتابة مطالبة بسيطة ، وذلك في عدسة الكاميرا اضغط فوق الزر "AI" الموجود على اليمين، ثم اكتب ما تريده (في حدود المعقول بالطبع)، وسرعان ما سيكون لديك صورة يمكنك تعديلها قبل مشاركتها، ويقترح سناب عليك تجربة مطالبات سخيفة مثل "كلب ينام على صاروخ" أو "كوكب مصنوع من الجبن".
وأخيرًا وليس آخرًا، تتيح لك ميزة Dreams
الآن إنشاء صور خيالية مع الأصدقاء في صفحة الأحلام ما عليك سوى اختيار صديق، والضغط على "تم"، وبعد ذلك ستتمكن من مشاركة الصورة التي تم إنشاؤها لكما، كما كان الحال من قبل يحصل المشتركون في Snapchat + على حزمة واحدة من ثماني صور شخصية لـ Dreams كل شهر، في حين يحصل غير المشتركين على حزمة واحدة فقط كتجربة مجانية، قبل أن يفكروا في الاشتراك في الخدمة التي تبلغ قيمتها 4 دولارات شهريًا ، وبغض النظر عن ذلك يمكن لجميع المستخدمين شراء المزيد مقابل 0.99 دولارًا لكل حزمة.
بالطبع، نظرًا للمنافسة الشرسة مثل Meta التي تقدم ميزات مماثلة مجانًا، سيتعين على Snap الاستمرار في إنتاج أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على منصتها ممتعة وجديدة.
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