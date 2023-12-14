شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشتركى Snapchat+ يمكنهم الآن استخدام الذكاء الاصطناعى لإنشاء الصور أو توسيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجدد التحديثات أصبح بإمكان مشتركي Snapchat+ الآن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوسيع الصور أو "تصغيرها" بضغطة زر واحدة، مما يجعل تطبيق الوسائط الاجتماعية أكثر عملية، ولنفترض أن لديك لقطة لحيوانك الأليف ولكنها قريبة جدًا، ما عليك سوى الضغط على زر الاقتصاص في القائمة اليمنى، ثم الضغط على الزر "توسيع" في الأسفل ، وفقا لتقرير engadget.

ويتيح My AI المحدث الخاص بالتطبيق أيضًا للمشتركين إنشاء Snaps مباشرة عن طريق كتابة مطالبة بسيطة ، وذلك في عدسة الكاميرا اضغط فوق الزر "AI" الموجود على اليمين، ثم اكتب ما تريده (في حدود المعقول بالطبع)، وسرعان ما سيكون لديك صورة يمكنك تعديلها قبل مشاركتها، ويقترح سناب عليك تجربة مطالبات سخيفة مثل "كلب ينام على صاروخ" أو "كوكب مصنوع من الجبن".

وأخيرًا وليس آخرًا، تتيح لك ميزة Dreams

الآن إنشاء صور خيالية مع الأصدقاء في صفحة الأحلام ما عليك سوى اختيار صديق، والضغط على "تم"، وبعد ذلك ستتمكن من مشاركة الصورة التي تم إنشاؤها لكما، كما كان الحال من قبل يحصل المشتركون في Snapchat + على حزمة واحدة من ثماني صور شخصية لـ Dreams كل شهر، في حين يحصل غير المشتركين على حزمة واحدة فقط كتجربة مجانية، قبل أن يفكروا في الاشتراك في الخدمة التي تبلغ قيمتها 4 دولارات شهريًا ، وبغض النظر عن ذلك يمكن لجميع المستخدمين شراء المزيد مقابل 0.99 دولارًا لكل حزمة.

ويبدو أن جهود الذكاء الاصطناعي المستمرة التي تبذلها شركة Snap تؤتي ثمارها، حيث ارتفع عدد مشتركيها من خمسة ملايين في سبتمبر إلى سبعة ملايين اليوم مما يقترب خطوة واحدة من "الهدف متوسط ​​المدى" البالغ عشرة ملايين والذي حدده الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل في أبريل، حسبما ذكرت مجلة تايم.

بالطبع، نظرًا للمنافسة الشرسة مثل Meta التي تقدم ميزات مماثلة مجانًا، سيتعين على Snap الاستمرار في إنتاج أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على منصتها ممتعة وجديدة.