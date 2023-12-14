شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تطلق ميزة تخزين موقعك على هاتفك بدلاً من السحابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن عناصر تحكم جديدة في الموقع لتطبيق الخرائط، والتي تم تصميمها لتمنحك المزيد من التحكم في البيانات التي يتم تسجيلها وأين يتم تسجيلها.

أحد أبرز التغييرات التي تم طرحها هو خيار حفظ الجدول الزمني الخاص بك مباشرة على جهازك بدلاً من السحابة ، وإذا لم تكن مألوفًا، فإن الجدول الزمني عبارة عن سجل مشفر لجميع المناطق والمعالم السياحية التي قمت بزيارتها ، ويتعين عليك تشغيل سجل المواقع لديك وهو متوقف عن التشغيل بشكل افتراضى حتى تتمكن من تنشيط المخطط الزمني.

وكجزء من تحديثات خرائط جوجل، سيحذف سجل المواقع بياناتك تلقائيًا بعد ثلاثة أشهر مقابل الـ 18 شهرًا السابقة، ومع ذلك، يمكنك حذف أي معلومات بمجرد رغبتك أو إيقاف تشغيل الحذف التلقائى، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إيقاف سجل المواقع مرة أخرى في أي وقت.

وعند الحديث عن سجل المواقع، ستسمح لك خرائط جوجل أيضًا بالضغط على النقطة الزرقاء على الخريطة ورؤية الإعدادات مثل سجل المواقع والمخطط الزمني، كما يتيح لك الاختصار تعديل مقدار المعلومات التي تتم مشاركتها مع خرائط جوجل وتخزينها عليها دون الحاجة إلى الغوص في إعداداتك.

وبالمثل، تضيف خرائط جوجل خيار حذف البيانات الخاصة بالموقع، ولنفترض أنك كنت تبحث عن مطعم لاصطحاب شريكك في عيد ميلاده وتريد الحفاظ على سرية الأمر، فيمكنك حذف الاتجاهات وعمليات البحث والمشاركات والمزيد.

وسيتم طرح هذه الميزة واختصار النقطة الزرقاء في الأسابيع المقبلة على نظامي التشغيل Android وiOS، ولكن القدرة على حفظ الجدول الزمني الخاص بك مباشرة على جهازك ستصبح متاحة في وقت ما خلال العام المقبل.