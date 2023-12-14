شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يؤثر تغير المناخ على صناعة التأمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يأتي تغير المناخ بتكلفة باهظة على كوكبنا فحسب، بل على الاقتصاد أيضًا، حيث عانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خسائر في الأصول بقيمة 650 مليار يورو، في السياق بين عامي 1980 و2022.

ومن بين القطاعات المتضررة صناعة التأمين، التي تسعى جاهدة للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للكوارث الطبيعية المتكررة، في حين تشهد خسائر مرتبطة بالمناخ تتجاوز 100 مليار دولار (92.7 يورو) سنويًا.

وفي هذا الإطار قامت BirdsEyeView مقرها لندن، باستخدام حلول شركة Insurtech الفضائية الناشئة بيانات الأقمار الصناعية لتطوير حلول التأمين للطقس القاسي وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى المنتجات البارامترية القائمة على الطقس.

على وجه التحديد، تستخدم تقنية RAPTOR الخاصة بالشركة الذكاء الاصطناعي وبيتابايت من البيانات المناخية لأتمتة عمليات الاكتتاب اليدوي وتوفر الوصول إلى تحليلات ونماذج (الكوارث الطبيعية) في مرحلة عرض الأسعار وبهذه الطريقة، فإنها تتيح عملية اختيار وإدارة أكثر كفاءة ودقة للمخاطر، وفقا لما أوردته TheNextWeb.

وفقًا للدكتور ألبرت داو، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة الناشئة، تم إنشاء Raptor من خلال "إعادة تصور سير عمل الضامن" والتركيز على كيفية تحسين التكنولوجيا والبيانات للعملية. وأضاف الدكتور داو: "من خلال دمج هذه الأدوات في حل برمجي شامل، فإننا نمكن شركات التأمين من التركيز على تطبيق خبراتهم في تقييم المخاطر".

وجمعت BirdsEyeView مبلغًا مكونًا من سبعة أرقام لم يتم الكشف عنه في جولة استثمارية جديدة بقيادة وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

قال جيمس ريندل، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة: "سيتم استخدام ضخ رأس المال هذا لتعزيز النمو في أسواق العقارات والحوادث في لندن والولايات المتحدة، ولتسريع تطوير إدارة التعرض وقدرات نمذجة الكوارث الطبيعية لدينا".

"سيكون هذا التقدم حاسمًا لتحسين سرعة وجودة اختيار شركات التأمين للمخاطر وإدارة التعرض لها - وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى تزايد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ العالمي."