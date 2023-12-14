شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس تمنحك ملخص عدد الساعات وأهم الألعاب التى قمت بها على مدار 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح إكس بوكس المستخدمون نظرة تفصيلية على مقدار ما قاموا بلعبه والعناوين التي استمتعوا حقًا بلعبها هذا العام، ويُظهر ملخص عام 2023 إجمالى الوقت الذى يقضونه فى اللعب على النظام خلال العام الماضى، والشهر الذى كانوا فيه أكثر نشاطًا على Xbox، وإجمالي إنجازاتهم وأفضل أنواعها في مخطط دائري، مما قد يمنحهم فكرة عما إذا كان ذوقهم فى الألعاب قد تغير مع مرور الوقت، وفقا لتقرير engadget.

وقال التقرير ، بطبيعة الحال ستتمكن أيضًا من الاطلاع على قائمة الألعاب التي لعبتها أكثر من غيرها هذا العام، مرتبة حسب مقدار الوقت الذي قضيته في كل لعبة.

كما ستُعلمك الخلاصة أيضًا إذا قمت بفتح إنجازات نادرة وسيُظهر كيف تتنافس مع المشجعين الآخرين عندما يتعلق الأمر بعدد الساعات التي لعبت فيها، ونتائجك فى اللعب، وإجمالى عدد إنجازاتك والإحصائيات التي يمكن أن تغذي طبيعتك التنافسية وتجبرك على اللعب أكثر، أو تحقيق المزيد من الإنجازات، وستدرك ما إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في اللعب.

نظرًا لأن الوقت الحالى هو ذلك الوقت من كل عام الذي يراجع فيه الجميع وكل علامة تجارية الأشهر الماضية، فيمكنك الحصول على نظرة عامة على حياة الألعاب الخاصة بك حتى لو لم يكن Xbox هو النظام الذي تختاره ، فإذا كنت من محبي ألعاب PlayStation، فقد طرحت شركة Sony مؤخرًا ملخصها الختامي لعام 2023 الذي يحتوي على نفس المعلومات، إلى جانب توصيات الألعاب بناءً على سجلك، ربما لتشجيعك على قضاء المزيد من ساعات اللعب في عام 2024.