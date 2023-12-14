شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح أحدث إصدار من tvOS .. تعرف على التغييرات الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Apple أحدث إصدار من tvOS إلى جانب تحديثات iOS وiPadOS وwatchOS، التغيير الرئيسى هذه المرة هو إعادة تصميم تطبيق Apple TV الأساسى، سترى الآن شريطًا جانبيًا يمزج المحتوى من خدمات Apple الخاصة (مثل Apple TV+ وMLS Season Pass ومتجر حيث يمكن للمستخدمين شراء واستئجار الأفلام الشهيرة) مع إمكانية الوصول إلى قنوات وتطبيقات الطرف الثالث مثل Disney+ وMax.

ويبدو أن شركة Apple تهدف إلى تحسين التنقل وقابلية الاكتشاف دون الابتعاد كثيرًا عن تنسيق تصفح البلاط القياسي في الصناعة على الصفحة الرئيسية، وفقا لتقرير engadget.

على أجهزة غرفة المعيشة (أي أجهزة Apple TV والتطبيق الذي يحمل نفس الاسم على أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة الأخرى)، سيتضمن الشريط الجانبي ملفات شخصية، تقول Apple إن هذا سيسمح لك بالتبديل بسرعة بين المستخدمين للحصول على توصيات أكثر تخصيصًا عبر التطبيق وفي قسم "التالي"، وفي الوقت نفسه، تمت إعادة تسمية "المشاهدة الآن" لتصبح "الصفحة الرئيسية".

علامة تبويب المتجر في تطبيق Apple TV هي المكان الذي تريد الانتقال إليه لشراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية.

بدءًا من اليوم، ستعمل تطبيقات iTunes Movies and TV Shows على أجهزة Apple TV 4K وHD على إعادة توجيه المستخدمين إلى علامة التبويب Store في تطبيق Apple TV للعثور على مشترياتهم وإدارتها، وينطبق الشيء نفسه على تطبيق iTunes Store على iPhone وiPad.

وفي الوقت نفسه، ستتمكن الآن من الرد على مكالمات FaceTime مباشرة على أجهزة Apple TV 4K. أضافت Apple دعمًا لمكالمات FaceTime الصوتية أيضًا.