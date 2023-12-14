شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام تطبيق Journal الجديد من Apple مع تحديث iOS 17.2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق Journal المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Apple متوفرًا أخيرًا، وتم طرح أداة كتابة إدخال اليوميات الجديدة لأول مرة لنظام iOS 17 في يونيو، ولكنها أصبحت متاحة الاسبوع الجارى فقط مع تحديث iPhone الجديد بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من ظهور iOS 17 نفسه، وفقا لتقرير engadget.

وبعد أن أصدرت Apple نظام التشغيل iOS 17.2، أصبح بإمكان مستخدمي iPhone الآن الوصول إلى تطبيق Journal، والذي يسمح للمستخدمين بتدوين أفكارهم في مذكرات رقمية ، وتدوين اليوميات هو ممارسة يمكنها تحسين الصحة العقلية ويمكن استخدامها أيضًا لدعم المشاريع الإبداعية.

ويمكنك إنشاء إدخالات نصية تقليدية، أو إضافة تسجيلات صوتية إلى ملاحظاتك، أو تضمين مقاطع فيديو أو صور حديثة، و إذا كنت بحاجة إلى الإلهام، فيمكن للمطالبات النصية المشتقة من الذكاء الاصطناعي تقديم اقتراحات لما يجب كتابته أو إنشاء إدخال للتالي.

ويتنبأ التطبيق أيضًا بالأوقات التي يقترحها لك لإنشاء إدخال جديد استنادًا إلى نشاطك الأخير على iPhone، والذي يمكن أن يتضمن صورًا ومقاطع فيديو أحدث، وسجل المواقع، وقوائم التشغيل التي استمعت إليها مؤخرًا، وعادات التمرين ، وسيرشدك هذا الدليل إلى كيفية بدء استخدام تطبيق Journal وتخصيص تجربتك.

كيفية إنشاء إدخال جديد في تطبيق Journal على iPhone

عندما تفتح تطبيق Journal، اضغط على الزر + الموجود أسفل الصفحة لإنشاء إدخال جديد ، وذا كنت تريد البدء بقائمة فارغة، فعندما تضغط على "إدخال جديد"، ستظهر صفحة فارغة ومن هناك يمكنك البدء في كتابة النص.

ويمكنك إضافة صور حديثة من مكتبتك عند الضغط على أيقونة الصور أسفل مساحة النص، أو التقاط صورة في اللحظة وإضافتها إلى إدخالك أو تضمين مذكرة صوتية مسجلة عند الضغط على أيقونة الصوت.

كما يمكنك أيضًا إضافة مواقع إلى إدخالك عندما تضغط على أيقونة السهم في الجزء السفلي الأيمن من صفحة الإدخال،و قد تكون هذه الميزة مفيدة لمدوني السفر الذين يتذكرون رحلاتهم إلى الخارج. يمكنك تعديل تاريخ الإدخال في أعلى الصفحة.

وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء منشور استنادًا إلى الأنشطة الأخيرة أو الموصى بها التي قام هاتفك بتجميعها على سبيل المثال، الصور أو المواقع من الأحداث التي حضرتها أو جهات الاتصال التي تفاعلت معها مؤخرًا.

وستعرض لك علامة التبويب الأخيرة، بترتيب زمني، الأشخاص والصور والعناوين التي يمكن أن تلهم الإدخالات بناءً على الأنشطة الحديثة، ويتم سحب علامة التبويب الموصى بها من الصور المميزة المحددة تلقائيًا من ذكريات الصور الخاصة بك ، على سبيل المثال يمكن أن تظهر مجموعة مختارة من الصور الشخصية من عام 2022 كتوصية لإلهام مشاركتك المكتوبة التالية ، وقد تظهر بعض الاقتراحات ضمن علامة التبويب "التوصية" داخل التطبيق مع "مطالبات الكتابة". على سبيل المثال، قد تظهر كتلة نصية مع سؤال مثل، "ما هو أبرز ما في رحلتك؟.