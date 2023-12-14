شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكافئ الفنانين على تقديم الموسيقى بالصوت المكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكافئ أبل شركات التسجيل والفنانين الذين يقدمون موسيقاهم بالصوت المكانى، وهو تنسيق صوتى جديد نسبيًا أكثر غامرة من الاستريو العادى وفقًا لتقرير بلومبرج، فإن الفنانين الذين يطلقون موسيقاهم بالصوت المكاني سيحصلون على "وزن إضافي" بدءًا من العام المقبل، وتتوقع بلومبرج أن هذا قد يعنى ارتفاع الإتاوات.

وتدعم جميع أجهزة الصوت الخاصة بشركة Apple تقريبًا، مثل AirPods وHomePod وiPhone وسماعة Vision Pro القادمة، التشغيل في الصوت المكاني، لذا فإن تحرك الشركة لتحفيز الفنانين يكاد يكون من المؤكد أنه يضمن أن معظم الموسيقى المتوفرة على Apple Music متاحة في التنسيق الذي وضعته شركة Apple كنقطة بيع.

وتشير بلومبرج إلى أن مستمعي Apple Music لن يضطروا بالضرورة إلى بث أغنية بصوت مكاني حتى تتم مكافأة الفنانين، وسيكون مجرد توفير موسيقاهم بالتنسيق كافيًا.

وأضافت Apple الصوت المكاني، المدعوم بتقنية Dolby Atmos إلى Apple Music في عام 2021، كما يتم تقديم معظم العروض والأفلام الأصلية للشركة على Apple TV+ بهذا التنسيق.

و يتوفر للفنانين أيضًا خيار مزج موسيقاهم القديمة بالتنسيق الجديد، وهو ما تفعله الفرق الموسيقية من جميع العقود بالفعل، كما إن مزج الموسيقى بهذا التنسيق ليس مكلفًا للغاية، وفقًا لبلومبرج إذا كان هذا صحيحًا، فقد تساعد هذه الحملة في جذب موسيقيين مستقلين وأعمال أصغر.

كما يقدم بعض منافسي Apple Music، مثل Amazon Music وTidal، صوتًا مكانيًا على خدماتهم، لكن Spotify، أكبر منافس لبث الموسيقى من Apple، ويعد استثناءً ملحوظًا، على الرغم من انتشار الشائعات حول تنسيق الموسيقى عالي الجودة على الخدمة لسنوات .