تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 14 Pro لن يتوفر في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على أن العملاق الصيني شاومي لن تطلق هاتف Xiaomi 14 Pro للأسواق العالمية، حيث يقتصر توفر هذا الإصدار على السوق الصيني.

قدمت شاومي سلسلة Xiaomi 14 بشكل رسمي في السوق الصيني خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro.

ولقد أشارت التوقعات إلى أن شاومي ستقدم كلا الإصدارين في الأسواق العالمية قريباً، إلا أن أحدث التقارير كشفت عن عدم توفر تحديث للإصدار الخاص بالأسواق العالمية من برمجيات HyperOS لهاتف Xiaomi 14 Pro، وذلك على عكس Xiaomi 14 حيث بدأت شاومي في تطوير برمجيات الهاتف بالفعل.

ويؤكد التقرير أن شاومي تخطط لإطلاق نموذج واحد فقط من سلسلة Xiaomi 14 للأسواق العالمية، أيضاً من المتوقع أن تقدم شاومي إصدار Ultra قريباً.

يذكر أن شاومي تستعد لإطلاق Xiaomi 14 في الأسواق العالمية في شهر يناير من العام المقبل، لذا نترقب تأكيد مزيد من التفاصيل حول خطط شاومي خلال الفترة القادمة.

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