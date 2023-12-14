تكنولوجيا: سماعة Lenovo TC3401 اللاسلكية تدعم معايير IPX5 وعمر شحن 30 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن سماعة Lenovo TC3401 اللاسلكية التي تأتي بعمر شحن طويل، وتدعم معايير IPX5 لمقاومة التعرق والأتربة، وتتوفر بسعر 40 دولار تقريباً.

تنطلق سماعة Lenovo TC3401 اللاسلكية بتصميم غير تقليدي، حيث تتميز السماعة بتصميم مفتوح، لذا لن يتم تثبيت السماعة داخل الأذن، كما يأتي الغشاء الخاص بإخراج الصوتيات خارج الأذن.

ومن المقرر أن يتم تثبيت السماعة في الأذن عبر مشبك، لذا لا تتضمن السماعة الرأس المطاطي الخاص بتثبيت السماعة في الأذن، إلا أن تصميم Lenovo TC3401 يدعم التثبيت بكفاءة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والتعرق الشديد.

أيضاً يتيح هذا التصميم المفتوح للمستخدم الإستماع إلى البيئة المحيطة، لذا ستقدم دعم جيد عن الركض في المواقع الخارجية التي تحتاج إلى إدراك المستخدم للمحيط الخاص به.

وتضم سماعة Lenovo TC3401 عدد من الميكروفونات التي تدعم حجب الضوضاء الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية.

ولقد أكدت لينوفو على أن السماعة تدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات من التشغيل، على أن يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 30 ساعة، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C.

وتدعم سماعة TC3401 معايير IPX5 لمقاومة التعرق والأتربة، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بسعر 40 دولار.

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