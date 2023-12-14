شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التقاط الفيديو المكانى على iPhone 15 Pro: كيف يعمل؟ وما الفوائد التي يقدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Apple رسميًا تحديث iOS 17.2 لجميع مستخدمي iPhone، على الرغم من وجود عدد كبير من الميزات في التحديث الأخير، إلا أن هناك ميزة حصرية لمستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

ومع iOS 17.2، يمكن لمستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الآن تسجيل مقاطع الفيديو المكانية، وهي ميزة ستعمل بشكل جيد مع Apple Vision Pro، ومن المحتمل أن تكون متاحة في أوائل العام المقبل.

كيف يعمل التقاط الفيديو المكاني؟ يتعين على مستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تمكين التقاط الفيديو المكاني. ستسمح إعدادات الكاميرا المتقدمة والقوية في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max للمستخدمين بالتقاط لقطات ثلاثية الأبعاد. يتم التقاط مقاطع الفيديو المكانية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية في النطاق الديناميكي القياسي. بفضل تقنيات تصوير الفيديو الحسابية المتقدمة وضغط HEVC، يوفر iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ذكريات مكانية بحجم ملف صغير، كما تقول Apple.

كيفية استخدام ميزة التقاط الفيديو المكاني؟ وفقًا لشركة Apple، يعد التقاط مقاطع الفيديو المكانية على iPhone أمرًا سهلاً مثل التقاط مقاطع فيديو عادية على iPhone. أثناء فتح تطبيق الكاميرا في وضع الفيديو، قم بتدوير iPhone في الاتجاه الأفقي، وانقر فوق أيقونة الفيديو المكاني، ثم انقر فوق تسجيل.

يبدأ iPhone بعد ذلك في تسجيل الفيديو من كل من الكاميرات الأساسية والفائقة الاتساع، ويقوم بقياس مجال الرؤية من الكاميرا فائقة الاتساع ليطابق مجال الرؤية الخاص بالكاميرا الأساسية، والذي يتم بعد ذلك حفظه في ملف فيديو واحد.

كيفية عرض مقاطع الفيديو المكانية على iPhone؟ على iPhone والأجهزة الأخرى، تظهر مقاطع الفيديو المكانية كمقاطع فيديو عادية ثنائية الأبعاد ويمكن مشاهدتها أو مشاركتها تمامًا مثل أي فيديو آخر باستخدام تطبيقات مثل الرسائل. يمكن للمستخدمين العثور على جميع مقاطع الفيديو المكانية التي يلتقطونها ضمن ألبوم مكاني جديد في تطبيق الصور، وستتم مزامنة جميع مقاطع الفيديو المكانية الخاصة بهم عبر أجهزتهم باستخدام iCloud.

ما هو تكامل Vision Pro؟ تنبض مقاطع الفيديو المكانية بالحياة على Apple Vision Pro. ومع iCloud، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبتهم بأكملها في تطبيق الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم بالحجم الطبيعي بألوان رائعة وتفاصيل مذهلة. في Apple Vision Pro، يمكن تشغيل مقاطع الفيديو المكانية في النافذة أو توسيعها إلى عرض غامر ينقل المستخدمين إلى كل لحظة من الزمن، مثل الاحتفال مع الأصدقاء أو تجمع عائلي خاص.

من المتوقع أن يتم طرح أول سماعة رأس للحوسبة المكانية من Apple Vision Pro للبيع لأول مرة في أوائل عام 2024.