تكنولوجيا: هاتف Realme GT 5 Pro يسجل أرقام قياسية في المبيعات خلال 5 دقائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجل هاتف Realme GT 5 Pro أرقام قياسية في المبيعات خلال 5 دقائق الأولى من طرح الهاتف للبيع رسمياً في السوق الصيني.

إستطاع هاتف Realme GT 5 Pro أن يتخطى المبيعات التي حققها هاتف Realme GT 2 Pro خلال الثلاثة أشهر الأولى من إطلاق الهاتف للبيع في السوق الصيني في 7 من ديسمبر.

ولقد أطلقت Realme هاتف Realme GT 5 Pro في السوق الصيني بعدد من التكوينات، حيث يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج للهاتف بذاكرة 16 وسعة 512 جيجا بايت، ونموذج أخر بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

أيضاً يتوفر الهاتف في السوق الصيني بسعر يبدأ من 479 دولار، بينما يتوفر أعلى نموذج بسعر 605 دولار، ومن المقرر أن ينطلق Realme GT 5 Pro للأسواق العالمية في الفترة ما بين شهر يناير وفبراير من عام 2024.

يذكر أن Realme GT 5 Pro يضم شاشة BOE OLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K، ودقة عرض 2780 في 1260 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 4500 nit.

ويضم الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تشمل إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

كما يدعم GT 5 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويضم بطارية بقدرة 5400 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

المصدر

اعلان





