شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لإطلاق جامعته الخاصة فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط إيلون ماسك لإنشاء جامعته الخاصة في أوستن بتكساس، حيث تبرع ماسك بحوالي 100 مليون دولار لجمعية خيرية جديدة تخطط لإطلاق مدرسة تلبي احتياجات المدارس الابتدائية حتى الأطفال في سن المدرسة الثانوية، وفقًا للإقرارات الضريبية التي اطلعت عليها بلومبرج، وبحسب الوثيقة، فإن المؤسسة الخيرية تعتزم في النهاية توسيع عملياتها لإنشاء جامعة مخصصة للتعليم على أعلى المستويات.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، سيركز البرنامج الدراسى ما قبل الجامعى على التدريس في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويخطط للتسجيل الأولي لحوالي 50 طالبًا.

وقالت الوثيقة إن الجامعة ستتقدم بطلب للحصول على الاعتماد لدى الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس ولجنة الكليات.

ينص التسجيل أيضًا على أن المدرسة تخطط لأن تكون خالية من الرسوم الدراسية، ولكنها ستوفر منحًا دراسية على أساس الاحتياجات إذا قامت بتنفيذ الرسوم الدراسية.

أعرب ماسك عن اهتمامه بإطلاق مدرسة في الماضي، وبدأ الحدث بمدرسة خاصة صغيرة، تسمى Ad Astra، لأطفاله وأطفال موظفي الشركة في عام 2014، وقال ماسك في عام 2015 إن Ad Astra ليس لديها أي درجات وتركز على القدرات بدلاً من ذلك.

وكان كتب ماسك على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "لاحظت SpaceX وTesla تدهورًا كبيرًا في قدرة خريجي الجامعات الأمريكية على مدى السنوات القليلة الماضية".