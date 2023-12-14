شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة الأميرة نورة يحصدن المركز الأول بمسابقة "معامل كود" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المركز الأول في مسابقة معامل كود، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، متمثلة بمركز ريادة الأعمال الرقمية، لتكوين مجتمع من الشركات الابتكارية الناشئة عن طريق حصر أفكار المشاريع التقنية وتحويلها إلى واقع، وذلك وسط مشاركة 36 مشروعًا، من طلاب وطالبات الجامعات الشريكة مع شبكة معامل كود.

المشروع الفائز

وحققت الجامعة الصدارة عن مشروع (تيك بارك)، الذي قدمته الطالبات: شهد عبد العزيز العنزي، وريما مانع العمري، وجود ناصر العريفي. بوصفه تطبيقًا إلكترونيًا يُتيح خدمات حجز مواقف السيارات في المراكز التجارية باستخدام جهاز تكنولوجي حديث، ما يمكن من تقديم الخدمة بطريقة آمنة وسريعة ومبتكرة.

"معامل كود"

يُذكر أنَّ "معامل كود" مسابقة افتراضية تُقام على مدى 3 أيام وتستهدف طلاب وطالبات الجامعات؛ لتحقيق التحول الرقمي وتطوير الأفكار الابتكارية، وتحفيز الطلَبة على بدء مشوارهم في ريادة الأعمال، وتحفيز البيئة التنافسية فيما بينهم بما يرفع من جودة المُخرجات، متضمنة تقديم برامج تدريبية وورش عمل تفاعلية بين المشاركين.

وجاءت مشاركة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المسابقة من خلال 11 طالبة، قدمن أربعة مشاريع ابتكارية، وهي: (زووم أوت) و(تيك بارك) و(عثربة) و(نفهمك)، حيث تأتي المشاركة انطلاقًا من حرص الجامعة على إظهار إبداعات ومهارات طالباتها، وتنمية قدراتهن في المنافسات المخصصة للطلبة على الصعيدين المحلي والدولي، بما يساهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025.