تكنولوجيا: Oppo تدعم هاتف Find X7 Ultra حصرياً بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات سلسلة OPPO Find X7 المرتقبة، ولقد أكدت التسريبات على أن Oppo تدعم هاتف Find X7 Ultra فقط بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية.

أكدت التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر DCS على أن هاتف Find X7 يأتي برقاقة معالج Dimensity 9300، ويضم كاميرة periscope لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما تدعم الشركة هاتفي OPPO Find X7 Pro و Find X7 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 مع كاميرات periscope لتكبير بصري حتى 3 و6 مرات.

وتقدم Oppo ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية لإصدار Ultra فقط من السلسلة، ولقد أكدت Oppo في وقت سابق على خططها لجلب تقنية الإتصال بالأقمار الصناعية في الجيل القادم من سلسلة Find.

أيضاً كشفت تسريبات جاءت عبر منصة 3C عن اثنان من هواتف Oppo بنماذج رقم PHZ110 وPHY110، وتشير التوقعات إلى أن هذه النماذج هي إصدارات من سلسلة OPPO Find X7، وتؤكد تسريبات 3C على دعم الهاتفين الإتصال بشبكات 5G.

كما تدعم الهواتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، من جانب أخر أشارت تسريبات DCS إلى أن هاتف OPPO Find X7 Pro يأتي بشاشة بتقنية LTPO وجودة عرض 2K كما تتميز الشاشة بحجم 6.82 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

وتتميز شاشة الهاتف بتصميم منحني في الإتجاهات الأربعة، كما تؤكد Oppo على التقنيات المتقدمة المميزة لسلسلة Find X7.

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