شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 4.22% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الخميس 14 ديسمبر، مكاسب بنسبة 4.22%، حيث بلغت قيمة البيتكوين، في وقت كتابة هذا التقرير، 42,680 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل كبير بمقدار 1,813 دولارًا، على الرغم من تحقيق خسائر في الأيام الأخيرة، وشهدت البيتكوين زيادة بنسبة 8% منذ شهر وحتى الآن وارتفاعًا بنسبة 148 % منذ بداية العام حتى الآن، وفقاً لموقع gadgets360.

تمكنت عملة الأثير من تحقيق ربح بنسبة 3.67 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت قيمة ETH، في وقت كتابة هذا التقرير، 2248 دولارًا، مما يدل على ارتفاع بمقدار 82 دولارًا، خلال اليوم الماضي.

يتم تداول معظم العملات المشفرة بأرباح اليوم، وتشمل هذه العملات Binance Coin وRipple وSolana وCardano وAvalanche وDogecoin وPolkadot وTron.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المشفرة بنسبة 4.23 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة حاليًا 1.6 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، سجلت بعض العملات الرقمية خسائر قياسية اليوم، وتشمل هذه العملات Tether وUSD Coin وCosmos وLeo وMonero وBinance USD وBraintrust.