تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن تصميم ألوان Xiaomi 14 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكشف شركة شاومي عن هاتفها الرائد المتميز من الجيل التالي، Xiaomi 14 Ultra، وهذا في الربع الثاني من عام 2024.

فقد شارك المصدر Digital Chat Station الشهير في مجال التكنولوجيا بعض الأفكار حول هاتف شاومي الرائد مع خيارات الألوان والجوانب الأخرى.

ويدعي تقرير DCS أن هاتف Xiaomi 14 Ultra سيأتي بعدة ألوان، بما في ذلك اللون الأزرق مع ظهر زجاجي واللون البرتقالي والاسود مع غلاف من السيليكون.

ومع ذلك، يقال إن هذه الألوان تنتمي إلى الإصدار الهندسي الأولي، في إشارة إلى إمكانية وجود خيارات إضافية، مثل اللون الأبيض.

وفيما يتعلق بالتصميم، يفيد DCS أن الشاشة ستحتفظ بالحواف المنحنية الصغيرة بينما تحصل اللوحة الخلفية على تصميم منتفخ انسيابي.

ومن الجدير بالذكر أن الإطار الأوسط المعدني لم يعد يمتد إلى غطاء البطارية، مما أدى إلى مظهر جمالي أكثر توحيدًا وشمولية.

يضيف المدون التقني Smart Pikachu أيضًا أن وحدة الكاميرا الدائرية في Xiaomi 14 Ultra قد تحتوي على منحنى طفيف بدلاً من الاتجاه المستقيم الحالي لأعلى ولأسفل.

إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يشير إلى أن التصميم العام لن ينحرف بشكل كبير عن سابقه.

المصدر

وفيما يتعلق بالتصميم، يفيد DCS أن الشاشة ستحتفظ بالحواف المنحنية الصغيرة بينما تحصل اللوحة الخلفية على تصميممنتفخ انسيابي.

ومن الجدير بالذكر أن الإطار الأوسط المعدني لم يعد يمتد إلى غطاء البطارية، مما أدى إلى مظهر جمالي أكثر توحيدًاوشمولية.

يضيف المدون التقني Smart Pikachu أيضًا أن وحدة الكاميرا الدائرية في Xiaomi 14 Ultra قد تحتوي على منحنىطفيف بدلاً من الاتجاه المستقيم الحالي لأعلى ولأسفل.

إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يشير إلى أن التصميم العام لن ينحرف بشكل كبير عن سابقه.

المصدر

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