تكنولوجيا: لعبة Sonic Mania Plus ستصل إلى نظام اندرويد في عام 2024.. لكنك ستحتاج إلى اشتراك في Netflix

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في منشور على مدونتها اليوم، أعلنت Netflix أنها ستتجاوز 86 لعبة متاحة بحلول نهاية عام 2023، مع أكثر من 90 لعبة أخرى واردة.

يتضمن ذلك الإطلاق الرئيسي لأول ثلاث ألعاب GTA على نظامي أندرويد و iOS، والتي ستصل إلى متاجر الأجهزة المحمولة المعنية غدًا.

والإعلان الكبير اليوم هو أن لعبة Sonic Mania Plus، ستأتي إلى نظامي تشغيل أندرويد و iOS في العام المقبل.

بعد وصولها كجزء من كتالوج Netflix، تقدم Sonic Mania Plus طريقة لعب Sonic the Hedgehog ثنائية الأبعاد إلى أندرويد و iOS.

Sonic Mania، الإصدار الذي تم إصداره عبر Nintendo Switch والحاسب الشخصي وأجهزة الكونسول في عام 2017، حاذت على نجاحًا كبيرًا، وشهد إطلاق إصدار “Plus” بعد عام في عام 2018.

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