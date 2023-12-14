تكنولوجيا: خدمة Xbox Cloud Gaming أصبحت متوفرة الآن على Meta Quest 3 و Quest 2 و Quest

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت و Meta أن الألعاب السحابية ستأتي إلى نظارات الواقع الافتراضي الخاصة بالشركة، وهذا التطبيق موجود الآن في الإصدار التجريبي.

يتم دعم تطبيق Xbox Cloud Gaming على Meta Quest Quest 2 و Quest 3 و Quest Pro، على الرغم من أنه يتطلب آخر تحديث للبرنامج.

وفي Meta Quest 3 وQuest Pro، يمكن استخدام تطبيق Xbox Cloud Gaming مع Passthrough بالألوان الكاملة حتى يظل بإمكانك رؤية المناطق المحيطة بك أثناء بث الألعاب.

ولكن من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك اللعب باستخدام وحدات التحكم المعتادة في Quest. ستحتاج أيضًا إلى إقران وحدة تحكم ألعاب متوافقة، والتي تتضمن وحدة تحكم Xbox أو DualShock 4 (من PS4) أو وحدة تحكم Nintendo Switch Pro. سيتم دعم وحدة التحكم DualSense من PS5 قريبًا.

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